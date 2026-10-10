Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde 1000’den fazla üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.00’da başlayan toplantıda, sarı-kırmızılı kulübün yönetim ve denetim kurullarının ilgili dönemdeki faaliyetleri değerlendirildi.

Genel kurulda ilk olarak kulüp başkanı Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulu tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından söz alan üyeler, kulübün faaliyetlerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini dile getirdi.

Yönetim ve denetim kurulları ibra edildi

Üyelerin konuşmalarını tamamlamasının ardından yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetleri nedeniyle üyelerin çok büyük bölümünün oyuyla ibra edildi.

Denetim kurulu da genel kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi. Böylece toplantıda hem yönetim hem de denetim kurulunun ilgili dönemdeki çalışmalarına ilişkin ibra süreci tamamlandı.

Özbek’ten üyelere teşekkür

Oylamaların ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti. İbra kararının yalnızca geçmiş dönemde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi anlamına gelmediğini ifade eden Özbek, bunun aynı zamanda Galatasaray’a karşı taşıdıkları sorumluluğu hatırlatan bir karar olduğunu belirtti.

Genel kurulda farklı görüşlerin dile getirildiğini ve kulübün demokratik işleyişinin sürdüğünü kaydeden Özbek, önlerinde önemli hedefler bulunduğunu söyledi. Bu hedeflere ulaşabilmek için kulüp içinde birlik ve beraberliğin korunması gerektiğine işaret eden Özbek, yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıyla aynı kararlılıkla görevlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Özbek, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bize olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bu ibra kararı, bizim için sadece geçmiş dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi değildir. Bu karar, aynı zamanda Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Genel kurulda farklı görüşler dile getirildi ve demokratik sürecimiz işletildi. Şimdi önümüzde büyük hedefler var. Bu hedeflere sadece birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu güvene layık olmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl önce Galatasaray'ı daha iyi hale getirmek için yola çıktık. Yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı. Bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray.”

“Daha güçlü ve sürdürülebilir bir Galatasaray”

Dursun Özbek, konuşmasında kulübün geçmişinden aldığı güçle geleceğe yönelik çalışmalarını sürdürmek istediklerini vurguladı. Dört yıl önce Galatasaray’ı daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirten Özbek, yapılması gereken daha çok iş bulunduğunu söyledi.

Galatasaray’ın yalnızca mevcut yönetim döneminden ibaret olmadığını, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir kulüp olduğunu ifade eden Özbek, gelecek nesillere daha güçlü, daha başarılı ve sürdürülebilir bir yapı bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

Genel kurulda alınan ibra kararının ardından Özbek yönetimi, üyelerin güvenine layık olmak ve kulübün hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek için birlik ve beraberlik mesajı verdi.