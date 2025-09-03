Filenin Sultanları, bu kritik maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükselme başarısını gösterecek.

Yarı Final Yolundaki Dev Maç

Türkiye, şampiyonanın E Grubu’nu Kanada, İspanya ve Bulgaristan’a karşı oynadığı maçların tamamını kazanarak lider tamamladı. Son 16 turunda da Slovenya’yı mağlup eden milliler, çeyrek finalde ABD ile eşleşti.

ABD ise D Grubu’nda Slovenya, Arjantin ve Çekya ile oynadığı tüm maçları kazanarak grup lideri oldu. Son 16 turunda Kanada’yı eleyen ABD de tıpkı Türkiye gibi namağlup bir şekilde çeyrek finale yükseldi.

Türkiye - ABD eşleşmesinin galibi, yarı finalde Hollanda - Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.