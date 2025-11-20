Paris Saint-Germain’in yıldız sağ beki Achraf Hakimi, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından verilen Afrika’da Yılın Futbolcusu ödülünü 2025 yılında kazandı. Faslı oyuncu, kıtanın en prestijli bireysel ödüllerinden birinin sahibi oldu.

Osimhen ve Salah’ı geride bıraktı

CAF tarafından yapılan açıklamaya göre Hakimi, yapılan oylamada iki büyük yıldızı geride bıraktı.

Oylamada:

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen,

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah

Hakimi’nin ardından sıralandı.

Bu sonuçla Hakimi, Afrika futbolunda sezonun en başarılı ismi olarak tescillendi.

Bounou’ya “Yılın Kalecisi” ödülü

Törende bir diğer Faslı futbolcu da ödül aldı. Al Hilal’in başarılı file bekçisi Yassine Bounou, gösterdiği yüksek performansla Afrika’da Yılın Kalecisi seçildi.

Fas futbolu için gurur gecesi

Hem Hakimi’nin hem Bounou’nun ödül kazanması, Fas futbolu için önemli bir başarı olarak değerlendirildi. İki oyuncu da kulüp ve milli takım performanslarıyla son yıllarda Afrika’nın yükselen yıldızları arasında gösteriliyor.