Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık ekonomik göstergeler, yılın üçüncü çeyreğinin kapanışıyla birlikte piyasaların en önemli gündem maddesi haline geldi. Hem genel ekonomideki fiyat hareketliliklerini gösterecek hem de gayrimenkul piyasasındaki yasal sözleşme sınırlarını çizecek olan yeni dönemin rakamları, resmi istatistik portalı üzerinden yayımlanmaya hazırlanıyor.

TÜİK EYLÜL 2026 ENFLASYON VERİSİ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA DUYURULACAK?

Geride bıraktığımız eylül dönemini kapsayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) istatistikleri, 5 Ekim Pazartesi sabahı kamuoyunun bilgisine sunulacak. Kurumun resmi web sitesi üzerinden saat tam 10.00'da sisteme girilecek olan bültende; fiyatların aylık değişimi, yıllık enflasyon tablosu ve 12 aylık hareketli ortalamalar detaylı bir şekilde yer alacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Pazartesi günü ilan edilecek olan tüketici fiyat endeksleri, özellikle mülk sahipleri ile kiracıları doğrudan etkiliyor. Mevzuata göre mesken ve iş yeri kontratlarında uygulanabilecek yasal zam tavanı, geriye dönük 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Dolayısıyla 5 Ekim sabahı saat 10.00 itibarıyla eylül ayının genel enflasyon rakamları açıklandığında, ekim ayı içerisinde sözleşme yenilemesi yapacak vatandaşlar için tatbik edilecek yasal azami kira artış oranı da resmen ortaya çıkmış olacak.

BİR ÖNCEKİ DÖNEM OLAN AĞUSTOS AYI RAKAMLARI NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

Yeni veri öncesinde piyasaların son referansı olan ağustos ayındaki tabloya bakıldığında; tüketici harcamalarındaki maliyetler bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 oranında yükselmişti. İlgili bültende yıllık bazdaki fiyat artışı yüzde 31,51 olarak ölçülürken, kira kontratlarının zam oranını belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 31,79 seviyesinde kayıtlara geçmişti. Pazartesi saat 10.00'da yapılacak yeni duyuruyla birlikte bu hesaplamalar tümüyle güncellenecek.