Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu için finans kurumlarının sağladığı ek gelir paketleri ekim ayıyla birlikte yeniden güncellendi. Aylık gelirini üç yıl boyunca aynı kurumdan çekme sözü veren vatandaşlar, kurumların açıkladığı rekabetçi yeni rakamları incelemeye başladı.

EKİM 2026 DÖNEMİNDE EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI NASIL GÜNCELLENDİ?

Yeni dönem kampanyalarında finans kuruluşları sadece yatırılan maaş hacmine bakmakla kalmıyor; müşterinin kredi kartı kullanma alışkanlığı, otomatik fatura talimatları veya yeni müşteri getirme potansiyeli gibi ek kriterleri de işin içine katarak toplam ödeme tutarını 30.000 TL sınırının üzerine taşıyor. 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru yapacak vatandaşlar, standart nakit desteğinin yanında bankacılık ürünlerini kullandıkça ekstra bonuslar elde edebilecek.

ÖZEL BANKALARIN (ING, İŞ BANKASI, GARANTİ, AKBANK, DENİZBANK, ALBARAKA) PROMOSYON RAKAMLARI

Ekim ayında pazar payını artırmak isteyen özel bankalar, çeşitli ek şartlarla ödenek tavanlarını ciddi oranda yükseltti:

ING: Maaşını kuruma getirenlere şartsız 15.000 TL nakit ödeyen banka, ilave nakit kampanyalarıyla toplam ödül limitini 32.000 TL'ye kadar çıkararak dikkat çekiyor.

İş Bankası: 9.999 TL'ye kadar olan gelirlere 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 TL bandına 12.500 TL ve 20.000 TL üstüne 15.000 TL standart nakit desteği sunuyor. Ek şartları sağlayan müşteriler 10.000 TL ilaveyle toplamda 25.000 TL alabiliyor. Banka ayrıca ücretsiz EFT, havale ve aidatsız kredi kartı avantajları sağlıyor.

Garanti BBVA: Maaş dilimine göre 15.000 TL standart destek sunan kurum; Bonus veya Paracard ile 2.000 TL alışveriş yapanlara 6.000 TL, avans hesaptan 2.000 TL kullananlara 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesi açtıranlara 2.000 TL bonus vererek genel toplamı 25.000 TL'ye ulaştırıyor.

Akbank: Standart sözleşmede 15.000 TL nakit veren Akbank, 16 Ekim'e kadar dijital kanallardan (Mobil) müşterisi olanlara özel görevlerle ekstra 15.000 TL chip-para daha dağıtıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasına 5.500 TL, iki otomatik faturaya 3.000 TL, karttan üç ay boyunca yapılacak aylık 2.000 TL'lik harcamaya toplam 3.000 TL ve maaş taşımaya 3.000 TL chip-para ödeniyor.

DenizBank: Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyada, standart ve ek ödüllerin birleşimiyle 9.999 TL'nin altındaki maaşlara 20.000 TL, 10.000-14.999 TL arasına 24.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 27.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki aylıklara ise 30.000 TL yatırılıyor.

Albaraka Türk: 20.000 TL ve üzeri aylık alanlara 21.400 TL temel ödeme yapan banka; iki fatura talimatına 1.400 TL, kuruma yönlendirilen her yeni emekli müşteri için de 1.075 TL (maksimum 8.600 TL) ek ödül sağlayarak limiti 30.000 TL seviyelerine çekiyor.

KAMU BANKALARI (ZİRAAT, VAKIFBANK, HALKBANK) NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

Devlet bankaları cephesinde taban ve tavan uygulamaları birbiriyle uyumlu bir seyir izliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank, aylık geliri 10.000 TL'nin altında kalan vatandaşlara 5.000 TL, 10.000 ile 14.999 TL aralığında olanlara 8.000 TL, 15.000 ile 19.999 TL dilimindekilere 10.000 TL ve 20.000 TL'nin üzerinde geliri bulunanlara 12.000 TL peşin ödeme gerçekleştiriyor. Aynı standart baremleri uygulayan VakıfBank ise sisteme dahil ettiği ek ürün kampanyaları sayesinde emeklilerin toplam kazanımını tıpkı özel bankalar gibi 30.000 TL bandına yükseltebiliyor.