Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir, 2022 yılında İtalya’da dünyaevine girmişti. Uzun süre örnek çift olarak gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanarak üç yıllık evliliklerini sonlandırdı. Sessiz sedasız gerçekleşen ayrılık, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Beydemir’den dikkat çeken paylaşım

Boşanmanın ardından konserlerine ara vermeden devam eden Ufuk Beydemir, Tekirdağ’da sahne aldığı bir konser sonrası yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.







Bir takipçisinin “Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver, helak olduk” mesajını Instagram hikayesinde paylaşan Beydemir, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Paylaşım, sosyal medyada “Ayrılığı henüz atlatamadı” şeklinde yorumlandı.

İpek Filiz Yazıcı sessizliğini bozdu

‘Aşk 101’ dizisindeki “Işık” karakteriyle tanınan 24 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin boşanma hakkındaki sorularını yanıtlayan Yazıcı, kısa ve net bir açıklama yaptı:

“Bitmesi gerekiyordu, bitti. Çok da konuşacak bir şey yok.”

Bu sözleriyle konuyu kapatan Yazıcı, özel hayatına dair başka bir açıklamada bulunmadı.