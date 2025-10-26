WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle Vodafone tarafından yürütülen “Dünya İçin Lazım” projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Dünya Elektronik Atık Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle Vodafone çalışanları, bayiler, müşteriler ve öğrenciler e-atık dönüşüm sürecine dahil edildi.

Vodafone, İstanbul, Ankara, Trabzon ve Erzurum’daki dört mağazasında özel “E-Atık Günü” etkinlikleri gerçekleştirdi. Mağazalarda oluşturulan farkındalık köşelerinde e-atık getiren müşteriler, çarkı çevirerek ücretsiz 5 GB internet ve sürpriz hediyeler kazandı.

“Gezegenimiz için iyilik merkezine dönüşüyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sürdürülebilirlik vizyonlarının temelinde dönüşüm kültürünü topluma yaymanın yer aldığını söyledi.

“E-atıkları dönüştürerek hem doğaya hem eğitime katkı sağlıyoruz. ‘Dünya İçin Lazım’ projemizle topladığımız her atığı doğa bilincini artıran eğitimlere dönüştürüyoruz. Bayilerimizden müşterilerimize kadar tüm ekosistemimiz gezegenimiz için birer iyilik merkezine dönüşüyor.”

Şahin, projeye katkı sunan tüm iş ortaklarına teşekkür ederek farkındalık çalışmalarının süreceğini ifade etti.

E-atık toplamada lider: Doğu Karadeniz

Proje verilerine göre e-atık toplama performansında Doğu Karadeniz 347 kilogramla ilk sırada yer aldı. Onu Doğu Anadolu (265 kg), İç Anadolu (195 kg) ve İstanbul Avrupa (158 kg) bölgeleri izledi.

Katılım oranları da dikkat çekti: mağazaların %40’ı e-atık topladı, %85’i ise projeye portal üzerinden kayıt yaptırdı. WWF-Türkiye, Habitat Derneği ve Vodafone gönüllüleri, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik e-atık bağışı çağrısı yaptı.

Proje, Türkiye genelinde çevre bilincini güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıktı.