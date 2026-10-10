Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeleri sıralayan Insider Monkey'in listesi dikkat çekti. Güzellik yarışmaları, modellik alanındaki başarılar ve kamuoyu algısının esas alındığı sıralamada Türkiye ilk 10 ülke arasına girdi.

Türk erkekleri dünyada 6'ncı sırada

25 ülkenin bulunduğu listede Türkiye, dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeleri arasında 6'ncı sırada gösterildi.

Türk oyuncuların uluslararası alandaki tanınırlığı ve modellik dünyasındaki başarılar, değerlendirmede öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Türkiye, sıralamada Almanya, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin önünde bulunuyor.

Zirvede İspanya yer aldı

Listenin ilk sırasında İspanya bulunurken İsveç ikinci, Fransa üçüncü oldu. Brezilya dördüncü, İtalya ise beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye'nin hemen ardından Hindistan, ABD, Japonya ve Almanya geldi.

Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip 25 ülkesi

Insider Monkey'e atfedilen sıralama şöyle:

Sıra Ülke

1 İspanya

2 İsveç

3 Fransa

4 Brezilya

5 İtalya

6 Türkiye

7 Hindistan

8 ABD

9 Japonya

10 Almanya

11 Suudi Arabistan

12 Birleşik Krallık

13 Kanada

14 Danimarka

15 Güney Afrika

16 Çin

17 Norveç

18 Lübnan

19 Pakistan

20 Çek Cumhuriyeti

21 Venezuela

22 Vietnam

23 Somali

24 Angola

25 Güney Kore

Erkek bakım sektörü milyarlarca dolara ulaştı

Sıralamayla birlikte erkeklerin kişisel bakım ürünlerine yönelik ilgisi de gündeme geldi.

Paylaşılan verilere göre erkek bakım pazarı 2022 yılında 79,6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Sektörün 2028 yılına kadar 115,3 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

Kişisel bakım ve estetik ürünlerine yönelik talebin artması, erkek bakım sektörünü küresel ölçekte önemli bir pazar haline getirdi.

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Listede 6'ncı sıraya yerleşen Türkiye, Avrupa, Asya ve Amerika'dan birçok ülkenin önünde gösterildi. İlk beşi İspanya, İsveç, Fransa, Brezilya ve İtalya oluşturdu.

Sıralama, fiziksel çekiciliğe ilişkin öznel değerlendirmelere dayanıyor. Bu nedenle ülkelerin erkek nüfusuna ilişkin bilimsel veya nesnel bir güzellik ölçümü niteliği taşımıyor.