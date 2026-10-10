Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeleri sıralayan Insider Monkey'in listesi dikkat çekti. Güzellik yarışmaları, modellik alanındaki başarılar ve kamuoyu algısının esas alındığı sıralamada Türkiye ilk 10 ülke arasına girdi.
Türk erkekleri dünyada 6'ncı sırada
25 ülkenin bulunduğu listede Türkiye, dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeleri arasında 6'ncı sırada gösterildi.
Türk oyuncuların uluslararası alandaki tanınırlığı ve modellik dünyasındaki başarılar, değerlendirmede öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
Türkiye, sıralamada Almanya, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin önünde bulunuyor.
Zirvede İspanya yer aldı
Listenin ilk sırasında İspanya bulunurken İsveç ikinci, Fransa üçüncü oldu. Brezilya dördüncü, İtalya ise beşinci sıraya yerleşti.
Türkiye'nin hemen ardından Hindistan, ABD, Japonya ve Almanya geldi.
Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip 25 ülkesi
Insider Monkey'e atfedilen sıralama şöyle:
Sıra Ülke
1 İspanya
2 İsveç
3 Fransa
4 Brezilya
5 İtalya
6 Türkiye
7 Hindistan
8 ABD
9 Japonya
10 Almanya
11 Suudi Arabistan
12 Birleşik Krallık
13 Kanada
14 Danimarka
15 Güney Afrika
16 Çin
17 Norveç
18 Lübnan
19 Pakistan
20 Çek Cumhuriyeti
21 Venezuela
22 Vietnam
23 Somali
24 Angola
25 Güney Kore
Erkek bakım sektörü milyarlarca dolara ulaştı
Sıralamayla birlikte erkeklerin kişisel bakım ürünlerine yönelik ilgisi de gündeme geldi.
Paylaşılan verilere göre erkek bakım pazarı 2022 yılında 79,6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Sektörün 2028 yılına kadar 115,3 milyar doları aşacağı öngörülüyor.
Kişisel bakım ve estetik ürünlerine yönelik talebin artması, erkek bakım sektörünü küresel ölçekte önemli bir pazar haline getirdi.
Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
Listede 6'ncı sıraya yerleşen Türkiye, Avrupa, Asya ve Amerika'dan birçok ülkenin önünde gösterildi. İlk beşi İspanya, İsveç, Fransa, Brezilya ve İtalya oluşturdu.
Sıralama, fiziksel çekiciliğe ilişkin öznel değerlendirmelere dayanıyor. Bu nedenle ülkelerin erkek nüfusuna ilişkin bilimsel veya nesnel bir güzellik ölçümü niteliği taşımıyor.