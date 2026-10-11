Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ekranları boydan boya donatırken meselenin yalnızca kuru bir temenniden ibaret kalmaması gerektiği döküldü dillere. Herkes taşın altına elini koymaya kararlı. Boşuna değil bu coşku.

Kız çocuklarının erken yaşta okuldan koparılmasına ve hayallerinin yarım kalmasına karşı ortak bir duruş sergilendi bugün. Kimi bir tebessüm kondurdu minik yüreklere, kimi de eğitime açılan yeni yollarla kol kanat gerdi yavrularımıza.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Kız Çocukları Günü, Türkiye, Kanada ve Peru ortak teklifiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 19 Aralık 2011 tarihinde kabul edildi ve 2012 yılında resmen takvimlere girdi. Kararın altında yatan temel hedef ise kızların ayrımcılığa boyun eğmeden eşit haklarla büyümesini sağlamaktı.

Dönüm Noktası Kabul Tarihi Ana Vurgu BM Tasarısı 19 Aralık 2011 Genel Kurul kararı İlk Kutlama 11 Ekim 2012 Küresel farkındalık Öncü Ülkeler Türkiye, Kanada, Peru Diplomatik zafer

Ankara masaya yumruğunu vurdu o dönem ve diplomaside sergilediği kararlılıkla tüm dünyaya öncülük etti. Kolay olmadı elbet bu adımı attırmak. Neticede kızlarımızın eğitimden sağlığa her türlü kazanımı uluslararası hukuk güvencesiyle mühürlendi.

Sosyal medyada yüreklere dokunan tebrik sözleri

Instagram ve X akışlarında paylaşılan samimi satırlarda en çok kız çocuklarımızın sarsılmaz cesareti işlendi. Bir kız çocuğunun gülüşü dünyayı değiştirmeye yeter diyerek yola çıkan milyonlarca insan, içten duygularını kelimelere döktü. Paylaşımlar adeta çığ gibi büyüdü.

Güçlü kızların güçlü yarınlar kuracağına inanan aileler, evlatlarının boyun bükmeden kendi ayakları üzerinde durması için dualar etti. Anneler ve babalar, kızlarının hayallerinden asla geri adım atmaması yönündeki inancını tazeledi.

Kız çocuklarının yolunu açan eğitim seferberliği

Eli kalem tutan, defterine hayallerini sığdıran her kız çocuğu aydınlık bir geleceğin habercisi sayılıyor. Sıralarda parmak kaldıran o minik eller yarının mühendisleri, doktorları ve idarecileri olarak aramıza katılacak.

Gerek devlet kurumları gerekse sivil gönüllüler kızlarımızın önündeki taşları birer birer ayıklamaya ant içti. Yol engebeli fakat azim tam. Tek bir kız çocuğunun bile karanlıkta kalmaması için herkes el ele yürüyor.