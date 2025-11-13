Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ada'da iki devletli çözüm!

Kıbrıs davasındaki duruşlarının net olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur. Adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmalı, mücadelemizi Sayın Erhürman'la kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Rum tarafı Kıbrıs için çözümü bugün için hiçbir hükmü kalmamıştır. Tecrübelerinden bu süreci çok iyi bilmektedir.

Sayın Erhürman'ın Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türklerine verdiği mesajları oldukça isabetli buluyorum. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Yan yana yaşayabileceğini mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Dünün güneşi ile bugünün özellikle çamaşırı kurutulamaz. İğneyle kuyu kazmak bizi bir yere götürmez. Her zamanki yapıcı, sonuç odaklı, adaletli Kıbrıs Türk halkı ile birlikte sürdüreceğiz. Aramızdaki iş birliğinin daha da hızlanması için yapılabilecekleri de ele aldık. Gelecekte aynı kararlılık ve anlayışla bu gayretlerimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Erhürman: "Kalıcı bir çözüme hizmet etmeyecektir!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise, "Seçildikten sonra ilk ziyaretimi Türkiye'ye yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Türkiye KKTC arasında iki ülke ilişkileri daha da ileriye taşımak benim için en önem verdiğim çalışmalardan olacaktır. İki ülkenin yalnızca aramızdaki sarsılmaz kardeşlik dolayısıyla değil, Kıbrıs Türklerinin kendilerini güvende hissetmesi Türkiye'nin garantör olması da etkilidir. Kıbrıs'ta on yıllardır çözülemeyen bir soru vardır. Bizim çabamız adil ve kalıcı barışa yöneliktir. Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri yok sayan bölgede kalıcı bir çözüme hizmet etmeyecektir." dedi.