Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 47 şüpheliden 4’ü emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
İlk gruptan 19 kişi hakkında karar çıkmıştı
43 şüphelinin 27’si tutuklama talebiyle, 14’ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişi ise Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Nöbetçi mahkeme ilk etapta 19 şüpheli hakkında karar vermişti. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın tutuklanmasına karar verilmişti.
CHP'li İlçe Başkanı ve Basın danışmanı Özlü'ye adli kontrol
Mahkemede savunmaları alınan ikinci gruptaki şüpheliler hakkında da karar verildi. Mahkeme, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile Bayraklı Belediyesi’nin geçmiş dönem Basın Danışmanı Can Özlü hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
15 tutuklu, 22 adli kontrol
Nöbetçi mahkemede tamamlanan duruşma sonucunda operasyonda gözaltına alınan Toplam 47 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 22’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 5 şüpheli emniyetten, 4 şüpheli mahkemeden, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.
işte tam liste
Operasyon kapsamında adliyede nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerin hangisine ne karar verildi;
1. Serdar SANDAL - TUTUKLANDI
2. Berk ULUSAL - TUTUKLANDI
3. Hulusi BAŞARAN - TUTUKLANDI
4. Şehriban AKI - TUTUKLANDI
5. Buket CEYLAN - TUTUKLANDI
6. Osman AKSEKİ - TUTUKLANDI
7. Gaffar AKKEL - TUTUKLANDI
8. Yağız SANDAL - TUTUKLANDI
9. Halil ULUSAL - TUTUKLANDI
10. Veysel Vafı DARGA - TUTUKLANDI
11. Sinan DEMİRKAYA - TUTUKLANDI
12. Murat YILMAZ - TUTUKLANDI
13. Şahidi Ramazan ÖZGÜR - TUTUKLANDI
14. Doğu Cem GÜMÜŞ - TUTUKLANDI
15. Aziz PAZARLIOĞLU - TUTUKLANDI
16. Didem GÜLTEKİN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
17. Hakkı Can ÖZLÜ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
18. Osman Çağrı ŞAHİN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
19. Rahşan Eylem EMİR NAZCAN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
20. Erdal KOZAN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
21. Gamze Fırat KARATAŞ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
22. Ahmet ACAR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
23. Rukiye DUMAN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
24. Cem ÇINAR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
25. Levent ÖLÇER - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
26. Firdevs ŞEKERCİ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
27. Yusuf METİN - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
28. Binali BİNGÖL - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
29. Erman PEKER - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
30. Kadriye Dilek TEMUR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
31. Sezen AÇIKGÖZ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
32. Neslihan SIRIK - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
33. Şahin AÇIKGÖZ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
34. Soner GÜMÜŞ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
35. Nuray DEMİRKAYA GÜNEŞ - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
36. Esengül ÖZKIR - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
37. Mehmet Fatih ERKUT - ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
38. Mehmet Cengiz SARIOĞLU - SAVCILIKTAN SERBEST
39. Irmak ÖZKESKİN BOSTANCI - EMNİYETTEN SERBEST
40. Özlem YÜKSEL - EMNİYETTEN SERBEST
41. Ertuğrul CİVELEK - EMNİYETTEN SERBEST
42. Tufan EKER - EMNİYETTEN SERBEST
43. Hatice TATLI - EMNİYETTEN SERBEST
44. Muzaffer Armağan SARAÇOĞLU - HAKİMLİKTEN SERBEST
45. İnan ACAR - HAKİMLİKTEN SERBEST
46. Güngör ÖZER - HAKİMLİKTEN SERBEST
47. Nur ATEŞ - HAKİMLİKTEN SERBESTl