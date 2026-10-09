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Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 2023 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Son Mühür Gazetesi'nde muhabir olarak devam ediyor. Politika, sendika ve adliye haberleri alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon kapsamında adliyede nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerin hangisine ne karar verildi;

Nöbetçi mahkemede tamamlanan duruşma sonucunda operasyonda gözaltına alınan Toplam 47 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 22’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 5 şüpheli emniyetten, 4 şüpheli mahkemeden, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Mahkemede savunmaları alınan ikinci gruptaki şüpheliler hakkında da karar verildi. Mahkeme, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile Bayraklı Belediyesi’nin geçmiş dönem Basın Danışmanı Can Özlü hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

43 şüphelinin 27’si tutuklama talebiyle, 14’ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişi ise Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Nöbetçi mahkeme ilk etapta 19 şüpheli hakkında karar vermişti. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın tutuklanmasına karar verilmişti.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 4’ü emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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