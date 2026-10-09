Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi’nde 2027 yılı mali bütçesi ve performans programı görüşülürken AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Belediyedeki tuvaletlerin durumunu gündeme taşıyan Atmaca, çatıdaki sorunlardan bütçe ve imar vaatlerine kadar birçok konuda eleştirilerde bulundu.

“200 kişiye hizmet veremeyen belediye başkanı 140 bin nüfuslu ilçeye ne verebilir?”

AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, “Performans ve bütçe hakkında konuşma yapacaktım ama gelen bir mesajla bu konuşmaları yapmaktan vazgeçtim. Mesajı yollayan bizim bir belediye personeli. Özellikle diyor ki: ‘Kıymetli hatipler önemli noktalara değindiler ama bir zemin kata iner misin?’ Az önce çıktım zemin kattaki erkek tuvaletlerine, 2 tane. ‘Bakar mısın?’ dedi, baktım. 1 tanesinin kapısı kapalı, diğerinde de iki tane pisuvarı naylonla kapatmışlar. Mart ayından beri öyle dedi. Biz şimdi neyi konuşuyoruz? Bu binada 200 kişi çalışıyor. 200 kişiye hizmet veremeyen belediye başkanı 140 bin nüfuslu ilçeye ne verebilir?” dedi.

Daha sonra Ünal Işık, “Böyle bir şey mi var, ne zaman oldu?” diye bürokratlara sordu. Bürokratlar ise “Duvarda çalışma yapılması lazım, önlem amacıyla yapıldı. 3 ay oldu” diye cevapladı.

Atmaca’dan bütçe ve imar vaatlerine eleştiri

AK Partili Atmaca söze devam ederek, “Belediye personeli ‘Bir de çatıya bak.’ dedi, ‘Dökülüyor çatı.’ dedi. İnsan önce kendi önüne, binasına bakacak, sonra bu vaatleri sıralayacak. Zaten vaatlerin çoğu yalan olmuş. E-İmar ile ilgili de 2 ayrı meclis toplantısında 2 ayrı beyanınız var. 1’incisinde yıllık 3,5 milyon… 2. beyanınızda E-İmar için 5 yıllık sözleşme yapmıştık dediniz. Hangisine inanalım? Yıllığa mı, 4,5 yıllığa mı inanalım? Mecliste konuştuklarımıza dikkat edeceğiz. Arşiv unutmaz. 1 milyonluk makbuz demedim, dedim, ispat edin. Aktepe ve Sarnıç’ta pazaryerlerinin malzemeleri alındı dediniz. Ama pazaryerinin imar planlaması gelmedi ki. Bu yalanlara gerek yok, yapabileceğiniz şeyi söyleyin, yapamayacağınız şeyi söylemeyin” dedi.

İzmir’in en uygun tarifeleri Gaziemir’de dediniz. Bir yurttaşımız sizin bu sözünüz üzerine, “Her bir iş yeri için bir konteyner, konteyner için 30 bin TL talep ediliyormuş. Bir çöp konteyneri ne kadar?” diye sordu.

Belediye Başkanı Ünal Işık ise “Çöp değildir, moloz konteyneridir.” dedi ve daha sonra bürokratlara “Çöp konteynerinden para mı alınıyor?” sorusunu yöneltti. Bürokratlar, “Çöp için alınmıyor.” yanıtını verdi.