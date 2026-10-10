Bu hafta hava nasıl olacak sorusu, peş peşe gelen sağanak ve gök gürültülü yağış haberleriyle birlikte plan yapan vatandaşların ilk gündemi haline geldi. Pazar günü yerel sağanaklarla açılan perde, pazartesiden itibaren neredeyse yedi coğrafi bölgenin tamamını saracak. Tedbirli olmak gerekiyor.

Hafta başında mevsim normalleri üzerinde seyreden termometreler, salı gününden itibaren sert bir kırılma yaşayacak. Yağış yüklü bulutlar batıdan yurda giriş yaparak rüzgarın hızını da artıracak. Hava hızla soğuyacak.

Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, hava sıcaklıkları salı gününden itibaren 8 ila 10 derece birden düşecek. Özellikle batı ve güney kesimlerde sonbahar serinliği kendisini hissettirecek. Şemsiyeler sandıklardan çıkacak.

Pazartesi günü Edirne ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında metrekareye düşecek yağış miktarının kuvvetli seviyelere ulaşması bekleniyor. Salı günü ise Çanakkale, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun belirli kentlerinde gök gürültülü sağanak şiddetini tırmandıracak. Ani su baskınları kapıda bekliyor.

Gün gün yağış haritası ve riskli bölgeler

Pazar günü Mersin, Niğde, Kayseri, Gaziantep ve Kilis hattında görülecek yerel yağışlar, pazartesi günü Marmara ve Ege'nin tamamına yayılacak. Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi hariç bütün yurt yağmur altında kalacak.

Gün Bölge Risk 11 Ekim Pazar Akdeniz ve Güneydoğu hatları Sis ve pus 12 Ekim Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu Edirne kuvvetli sağanak 13 Ekim Salı Ülke geneli, Çanakkale, İzmir kuzeyi Kuvvetli gök gürültülü 14-17 Ekim Doğu kıyıları hariç tüm yurt Aralıklı sağanak

Marmara ve Karadeniz kıyılarında gece saatlerinde pus hadisesi görüş mesafesini daraltacak. Sürücülerin sabah saatlerinde otoyollarda hızlarını düşürmeleri gerekiyor.

Sıcaklık düşüşü ve sel uyarısı

Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı salı günü batıdan başlayarak hızla düşecek. Termometrelerdeki sert gerileme kimi bölgelerde 10 dereceyi bulacak. Gözler meteorolojik haritalara kilitlendi.

Uzmanlar ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarıyor. Yağış anında çatı uçması ve ağaç devrilmesi tehlikesine karşı açık alanlarda dikkatli hareket etmek büyük önem taşıyor.