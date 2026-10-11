Duşun ardından yüzü havluyla kurulamak sıradan bir alışkanlık. Ancak banyoda sürekli nemli kalan havlular, cilt sağlığı açısından göz ardı edilen bir risk taşıyor. Özellikle aynı havlunun defalarca kullanılması, hijyen sorunlarını beraberinde getiriyor.

Nemli havlular bakteri yuvasına dönüşüyor

Banyoda ıslak bırakılan havlular, bakteri ve küflerin çoğalması için uygun ortam oluşturuyor. Yeterince kurutulmadan yeniden kullanılan havlular, mikroorganizmaların yüzle temas etmesine neden oluyor. Özellikle hassas veya hasarlı ciltlerde kirli havlu kullanımı, tahriş ve enfeksiyon riskini artırıyor.

Yüzü sert kurulamak cildi yıpratıyor

Sorun yalnızca havlunun temizliği değil. Yüzü sert hareketlerle ovalamak, cildin koruyucu bariyerine zarar veriyor. Bu alışkanlık kızarıklık, kuruluk ve hassasiyeti artırıyor. Terapist Fatma Gündüz de özellikle ıslak havluların yüz bölgesinde kullanılmasına karşı uyarıda bulunuyor.

Yüz nasıl kurulanmalı?

Yüz temizliğinin ardından temiz, yumuşak ve kuru bir havluyla cilde hafifçe dokunarak kurulama yapılması öneriliyor. Tek kullanımlık, cilde uygun kâğıt havlular da alternatif oluşturuyor.

Havluların kişiye özel olması, düzenli yıkanması ve her kullanımın ardından tamamen kurutulması önem taşıyor.

Küçük bir ayrıntı gibi görünen havlu temizliği, günlük cilt bakımının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.