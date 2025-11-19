Anadolu Efes, milli basketbolcu Erkan Yılmaz’ın antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık üç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği belirtildi.

Sakatlık antrenmanda meydana geldi

Lacivert-beyazlı ekip, Erkan Yılmaz’ın sakatlığı antrenman sırasında yaşadığını duyurdu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin ardından milli oyuncu için üç haftalık tedavi ve dinlenme programı başlatıldı.

Efes’te rotasyon etkilenecek

Erkan Yılmaz’ın yokluğu, özellikle savunma sertliği ve enerjisiyle takıma katkı veren genç oyuncunun süre aldığı maçlarda kadro rotasyonunu da etkileyecek. Oyuncunun rehabilitasyon sürecinin ardından kontrollü şekilde takıma dönmesi bekleniyor.

Erkan Yılmaz'ın yokluğunda takımda dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu olmuş durumda.