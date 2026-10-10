Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman sorusu, zirve yarışında yara almak istemeyen futbolseverlerin hafta sonu planlarında ilk sıraya tırmandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Kartal, iç sahadaki yenilmezlik unvanını korumak için sahaya çıkacak. Hedef mutlak üç puan.
Konuk ekip Kocaelispor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkararak ligdeki tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor. İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek randevuda taktik planlar son haline getirildi. Ümraniye hattında heyecan dorukta.
Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 11 Ekim 2026 Pazar akşamı saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Futbolseverler ekran başına kilitlenecek.
İstanbul'da tribünleri dolduracak binlerce taraftar takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor. Maç saatinde yağış beklenmezken serin bir sonbahar akşamı sahaya hakim olacak. Doksan dakika kıran kırana geçecek.
Mücadele detayları ve maç rehberi tablosu
İki takım arasında lig tarihindeki rekabette Beşiktaş'ın iç saha üstünlüğü ağır basarken, yeşil siyahlılar deplasmanda sürpriz kovalayacak. Hakem Taşkınsoy'un yardımcılıklarını deneyimli yan hakemler üstlenecek.
|Karşılaşma verisi
|Mücadele detayı
|Müsabaka tarihi
|11 Ekim 2026 Pazar
|Başlama saati
|19.00
|Stadyum ve şehir
|Tüpraş Stadyumu, İstanbul
|Canlı yayın kanalı
|beIN Sports 1
|Maçın hakemi
|Abdullah Buğra Taşkınsoy
Dolmabahçe'de çalacak ilk düdükle birlikte takımlar üç puan için kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde taraftarlar stadyum çevresinde toplanmaya başladı.
Vincenzo Italiano'nun kadro tercihi ve eksikler
Siyah beyazlı ekipte kritik randevu öncesinde sakatlığı süren Milot Rashica dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Kosovalı kanat oyuncusunun yokluğunda hücum hattında kanat organizasyonları yeniden kurgulanıyor. Italiano rotasyon ihtimallerini masada tutuyor.
Orta sahanın dinamosu Orkun Kökçü ise karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bekliyor. Yıldız orta saha kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. İtalyan teknik adam oyuncusunu sakin kalması konusunda uyardı.