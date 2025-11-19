Beşiktaş, bel ağrısı nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Portekizli yıldız Rafa Silva hakkında resmi açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, dün Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinde Silva’nın şikâyetlerini açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Bel ağrısı devam ettiği için antrenmana çıkmadı

MR sonuçlarının temiz olmasına rağmen deneyimli futbolcunun bel ağrılarının sürdüğü belirtildi. Bu nedenle bugün yapılan idmanda yer almayan Rafa Silva için sağlık ekibinin yeni bir tedavi planı oluşturduğu ifade edildi.

Mekanik lomber ağrı teşhisi kondu

Kulübün açıklamasına göre oyuncuya mekanik lomber ağrı tanısı konuldu ve buna yönelik özel bir tedavi programı hazırlandı. Programın hem futbolcuya hem de temsilcisine yazılı olarak iletildiği açıklandı.

Süreç sözleşme yükümlülükleri kapsamında yürütülecek

Beşiktaş yönetimi, tedavi sürecinin tüm tarafların sözleşme gerekliliklerini yerine getirmesi esasına göre yürütüleceğini vurguladı. Kulüp ayrıca bu süreci “tam şeffaflık” anlayışıyla kamuoyuna duyurmaya devam edeceğini belirtti.