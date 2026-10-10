Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Ödemiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı Toplantısı’na; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, AK Parti Tire İlçe Başkanı, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İsmail Çavuş, AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel ve yaklaşık 1500 kişillik AK Parti Ödemiş ilçe teşkilatı katıldı.

Bugün Küçük Menderes’in bereketli topraklarında; çalışkanlığıyla, üretimiyle, alın teriyle ve vatan sevgisiyle öne çıkan güzel Ödemiş’imizde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Konuşmama başlarken, beni derinden etkileyen ve dinlerken gözlerimi yaşartan bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de dinlediniz, duydunuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, New York’ta yaptığı konuşmada üstat Sezai Karakoç’un ‘Onlar Sanıyorlar Ki’ şiirinden şu dizeleri okudu: ‘Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih dursa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.



Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar.’ Değerli arkadaşlar, bizler böylesine köklü bir tarihe, büyük bir medeniyete ve güçlü bir geçmişe sahip milletin neferleriyiz. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Hep söyleriz; her yüzyılda milletine ve tarihine yön veren liderler çıkar. Rabbim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Bugün onun duruşunu, liderliğini ve dünya siyasetindeki ağırlığını hep birlikte görüyoruz. Dünyanın en güçlü aktörlerinin dahi Türkiye’nin görüşüne başvurduğu, Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini merak ettiği bir dönemdeyiz. Etrafımız savaşlarla çevrili. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, birçok meselede çözüm üreten, adaleti ve hakkaniyeti savunan, diplomatik girişimleriyle öne çıkan bir ülke konumundadır. Dünya liderlerinin, çözüm bulmakta zorlandıkları meselelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşlerine başvurduğunu görüyoruz. Kapalı kapılar ardında, ‘Bu konuda ne düşünüyorsunuz?’, ‘Siz ne önerirsiniz?’, ‘Nasıl bir yol izleyelim?’ sorularının yöneltildiği görüşmeler yapılıyor. İşte Türkiye’nin geldiği nokta budur. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası siyasetteki ağırlığı ve liderliği budur. Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi, ‘Aşkla koşan yorulmaz.’ O da bu anlayışla hiç durmadan çalışıyor, hiç yorulmadan koşuyor. Sadece dünyadaki gelişmelere değil, ülkemizin her meselesine, şehirlerimizin her ihtiyacına, yapılacak her esere ve ilçelerimizin en küçük yol sorununa kadar her konuya yüreğini koyuyor. Çünkü onun siyaset anlayışında milletine hizmet etmek vardır. Türkiye için çalışmak, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve milletimizin hayatını kolaylaştırmak vardır.”

Sorunları erteleyen değil çözen bir anlayışla şehrimize hizmet edeceğiz



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması hakkında da konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şunları söyledi: “Bugün özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca ilmik ilmik, nakış nakış işleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ile temaslarımızı sürdürdük. Kendisine AK Parti saflarına katılması yönünde teklifte bulunduk ve konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Ardından çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Son iki gündür Sayın Cemil Tugay ile İzmir’imizin A’dan Z’ye bütün meselelerini, sorunlarını ve çözüm yollarını görüşüyoruz. İzmir’in biriken sorunlarını çözmek için el ele vereceğiz. Öncelikle sorunları doğru tespit edecek, ardından ilgili bakanlıklarımızla birlikte hareket ederek çözüm yollarını ortaya koyacağız. Meseleleri uzatan değil, çözüme kavuşturan bir anlayışla hareket edeceğiz. İnşallah geniş bir iş birliği içerisinde, Sayın Cemil Tugay ile birlikte İzmir’in sorunlarını tek tek çözüme kavuşturacağız. Bizim anlayışımız yalnızca sorunları dile getirmek değil, aynı zamanda çözümü üretmek ve hayata geçirmektir. Önümüzde uzun bir yol var. Yerel seçimlere yaklaşık iki buçuk yıl bulunuyor. Elbette bu süre içerisinde her sorunu çözmek mümkün olmayabilir. Ancak pek çok önemli meseleyi çözüme kavuşturmak, İzmir’imize kalıcı hizmetler kazandırmak için kararlılıkla çalışacağız. Rahmetli Burhan Özfatura ağabeyimizin ortaya koyduğu Büyük Kanal Projesi’nin önünü açacağız. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde ihtiyaç duyulan faz çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Körfez’de dip taraması yaparak temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye kadar İzmir’imizin her noktasında ihtiyaçları tespit ederek çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kırsal ilçelerimizdeki yol sorunlarının çözümü için de adımlar atıyoruz. Valiliğimiz yakın zamanda 1 milyon metrekarelik taş desteği sağladı. Yakın zamanda 1 milyon metrekare daha taş gönderilecek. İnşallah İzmir için el birliğiyle çalışacak, sorunları erteleyen değil çözen bir anlayışla şehrimize hizmet edeceğiz.”



Ödemiş’e arda arda sağlık müjdeleri!



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş’e sağlık müjdelerini arka arkaya sıralayarak, ‘’Bakanımız ile görüştük. Ödemiş’teki hastanemizin kapasitesini büyütüyoruz. 300 yataklı hastanemize 2400 metrekare ek bina yapıyoruz. Bu ek bina ile yatak sayımızı 400’e kadar çıkaracağız. Eski hastanenin olduğu 4 bin metrekare kapalı alana Ağız ve Diş Hastanesi yapacağız. Tabii bunun yanında 4 tane de Aile Sağlığı Merkezi açacağız. Nerede açıyoruz? Cumhuriyet Mahallesi'nde, Türkmen Mahallesi'nde, 3 Eylül Mahallesi'nde ve Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki yerler tespit edildi, ruhsatı kesildi, zemin etütleri yapıldı. En yakın zamanda Allah nasip ederse Aile Sağlığı Merkezi olarak da bu 4 tane yerin hizmetine sunacağız arkadaşlar. Ama bir ince noktayı söyleyeyim. ASM dediğin zaman 1 doktor, 2 hemşire var gibi düşünülüyor. Hayır. Bu 4 ASM'de, Aile Sağlığı Merkezinde her birinde 7 ya da 9 civarında doktorumuz olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani küçük bir hastane düşünün. 9 tane doktorun olması demek, dahiliyeden tutun da birçok bölüme kadar doktorun olması demektir. Size bir müjdem daha var. 2 milyon dolara mal olan Anjiyo Ünitesini dün kesinleşti, Sağlık Bakanımızdan sözünü aldım, Ödemiş'imize Anjiyo Ünitesi geliyor! Artık Ödemiş ilçenizde en yakın zamanda Anjiyo yapılabilecek.’’ ifadelerini kullandı.



Yanlış yapanları savunmayı siyaset zannedenler gibi değiliz



Gündemdeki fon meselesine de değinen Başkan Saygılı, ‘’Yaklaşık 2 haftadır gündemi meşgul eden fon konusunda bizim tavrımız nettir: Biz, yanlış yapanı kabul etmeyiz; yanlışın üzerini örtmeyiz, yanlışı savunmayız. Bizim davamızın temelinde hakikat vardır, doğruluk vardır. Biz, CHP gibi, Yeni Parti gibi ve yanlış yapanları savunmayı siyaset zannedenler gibi değiliz. Biz, gerektiğinde öz eleştiri yapan, yanlışın üzerine kararlılıkla giden ve gereken yaptırımları uygulayan bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bakın, ismi yeni ama alışkanlıkları eski olanları görüyorsunuz. Ortada bunca iddia varken öz eleştiri bile yapmıyorlar. Hakkında iddialar bulunan, kayıtlara yansıyan olaylarla gündeme gelen belediye başkanlarını hâlâ savunmaya çalışıyorlar. Kardeşim, halkın parasına el uzatan kim olursa olsun bunun hesabını vermek zorundadır! Çünkü o para milletin parasıdır, tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Hiç kimse, hiçbir makam ve hiçbir siyasi kimlik bu gerçeğin üzerinde değildir. Bizim duruşumuz da irademiz de nettir. Fon meselesinde bu kirli işin içinde kim varsa, hangi tarafta olursa olsun, hesabını tek tek verecektir. Bizim partimizde de böyle bir yanlışın içinde olan varsa onun da hesabı sorulacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacak, hiç kimsenin yanlışının üzeri örtülmeyecektir.

Bunu özellikle ifade etmek istiyorum: Bizim için mesele kimin yaptığı değil, yapılan yanlışın hesabının sorulmasıdır. Hakikatin, adaletin ve milletin hakkının yanında durmaya devam edeceğiz.’’

Ödemiş için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmasını şu şekilde bitirdi ‘’İlçe Başkanımız Murat Öncel, delikanlılığıyla, mertliğiyle, dürüstlüğüyle ve çalışkanlığıyla her zaman örnek olmuş bir yol arkadaşımızdır. Bizlere düşen görev; bir olmak, beraber olmak, iri olmak, diri olmak ve birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmektir.

İnanıyorum ki hep birlikte, omuz omuza vererek Ödemiş’te AK Parti belediyecilik anlayışını yeniden hâkim kılacak, hemşehrilerimize hak ettikleri hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, Ödemiş için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.’’ dedi.