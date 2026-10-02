Son Mühür / Yağmur Daştan - Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde kurulan ve geçtiğimiz günlerde feshedilen Gelecek Partisi’nin ardından gözler partinin eski kadrolarının siyasi geleceğine çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Yeni Yol Grubu’nun Grup Başkan Vekilliği’ni üstlenen Selçuk Özdağ da bundan sonra izleyeceği süreç hakkında Son Mühür’e konuştu.

Yeni Yol Grubu’nun TBMM’de önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Özdağ, “YENİ Yol Partisi Grubu’nu yaşatmaya çalışıyoruz. 20 milletvekilinin bu misyonu çok önemli. Seçimin zaten nisan ayında yapılacağı söyleniyor; 1 ila 1 buçuk yıl var. O zamana kadar karar veririz. Sonraki süreçte siyaset yapmaya karar verirsem, o zaman mutlaka bir yerde olurum” dedi.

“Masamda bir alternatif olarak duruyor”

Siyaseti tamamen bırakıp bırakmayacağı sorusuna da yanıt veren Özdağ, “Siyaseti tabii bırakabiliriz. TBMM’de dört dönemdir milletvekiliyim, siyasetteki 33’üncü yılım. 17 yıl Muhsin Yazıcıoğlu ile 10 yıl Recep Tayyip Erdoğan ile Neredeyse 6 buçuk yıl da Ahmet Davutoğlu ile siyaset yaptım. Uzun bir süreç… Eğer arkadaşlarımızla, yıllardır biriktirdiğimiz dostlarımızla ‘Siyaset yapmayalım’ diye karar verirsek bırakırız. Ancak bugün Türkiye’de tecrübeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kendimin de az buçuk tecrübeye sahip olduğum düşüncesindeyim. Şimdilik siyaseti bırakma yüzdem düşük ama o da masamda bir alternatif olarak duruyor” ifadelerini kullandı.

“Her partinin temasları var”

“Kendinizi hangi partiye yakın hissediyorsunuz?” diye sorulması üzerine de Özdağ şu yanıtı verdi: “Şu an bir şey söylemiyorum. Hemen hemen her partinin benimle direkt ya da endirekt, dolaylı ya da dolaysız temasları var. Hepsi bize saygı duyarlar, bizi severler. Buna muhalefetinden iktidarına kadar herkes diyebilirim. Bulunduğum yerde anı değerlendiriyorum. Yeni Yol’un doğru muhalefet yapması, iktidara uyarıcı, sarsıcı ve yapıcı mesajlar vermesi gerekiyor. Ben de bu nedenle vaktin oğlu olmayı tercih ediyorum” diye konuştu.