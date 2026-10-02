Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda güvenlik ve yakıt tasarrufunu artırmak amacıyla yapay zeka destekli takip sistemini hayata geçirdi. Araçlardan alınan anlık verilerle şoförlerin sürüş hataları belirleniyor, tespit edilen eksikliklere göre kişiye özel eğitimler düzenleniyor.

Araç içi veriler merkeze akıyor

Sistem, otobüslerin CAN bus (Araç İçi Veri İletişim Ağı) altyapısından gelen verilerle çalışıyor. Motor kullanımı, frenleme, sert kalkış, ani hızlanma, riskli viraj alma ve uzun süreli rölanti gibi hatalı davranışlar sistem tarafından anında kaydediliyor.

Toplanan verileri ESHOT bünyesindeki yapay zekâ algoritmaları analiz ediyor. Çıkarılan performans raporları doğrultusunda son yedi ayda 1055 şoför güvenli ve ekonomik sürüş eğitimine alındı.

Eğitim sonrası 3 ay kesintisiz takip

Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi’nde yürütülen program üç ana aşamadan oluşuyor:

Sessiz Gözlem: Şoförlerin doğal sürüş alışkanlıkları herhangi bir yönlendirme yapılmadan ölçülüyor.

Teorik ve Pratik Eğitim: Tespit edilen eksiklere göre doğru fren kullanımı, yakıt tasarrufu ve yolcu konforu konularında eğitim veriliyor.

Uygulamalı Değerlendirme: Şoförler tekrar direksiyona geçerek öğrendikleri teknikleri sahada uyguluyor.

Eğitimi tamamlayan şoförlerin performansı ilk üç ay boyunca yapay zekâ ile izlenmeye devam ediyor. Eğitim öncesi ve sonrası veriler karşılaştırılarak gelişimi yetersiz görülen personelin eğitim süreci yenileniyor.

Maliyetler ve karbon salımı düşüyor

Yapay zekâ destekli bu yönetim modeli sadece yolcu güvenliğini ve konforunu artırmakla kalmıyor. Hatalı sürüşlerin azalmasıyla araçların mekanik aksamları korunuyor, bakım masrafları azalıyor ve yakıt tüketimine bağlı karbon salımı minimuma indiriliyor.

