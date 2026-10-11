2026 TR-YÖS 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından sisteme yüklenir yüklenmez binlerce genç ekran başına koştu bu akşam. Yaptıkları doğru ve yanlışları tek tek kontrol eden adaylar netlerini çıkararak alacakları puanı tahmin etmeye çalışıyor. Bekleyiş başladı.

Ölçme merkezi temel soru kitapçığının yüzde 10'luk kısmını genel kamuoyuna sunarken sınava katılan adaylar için tüm soruları Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime sundu.

2026 TR-YÖS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM resmi sınav takvimine göre 2026-TR-YÖS/2 sonuçları 5 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Kurum değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra puan belgelerini internet üzerinden ilan edecek ve adreslere ayrıca basılı bir belge göndermeyecek.

Süreç Tarih Detay Sınav Oturumu 11 Ekim 2026 6 farklı dilde uygulandı Kitapçık Erişimi 11 - 21 Ekim 2026 10 gün süreyle açık Sonuç İlanı 5 Kasım 2026 ÖSYM sonuç sistemi

Adaylar elde ettikleri TR-YÖS puanlarını iki yıl boyunca üniversite tercihlerinde tepe tepe kullanabilecek. Türkiye'nin köklü üniversiteleri yabancı kontenjanlarını doldururken bu sonuçları temel kabul edecek.

Soru kitapçığı görüntüleme ekranı ve 10 günlük süre

Sınava giren yabancı öğrenciler kendi soru kitapçıklarını ve verdikleri yanıtları ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. veya Y.U. numaralarıyla inceleyebiliyor. Aday şifresini tuşlayan herkes kendi cevap kağıdının taranmış dijital kopyasını anında karşısında buluyor.

ÖSYM tarafından tanınan yasal inceleme süresi 21 Ekim 2026 gecesi saat 23.59'da sona erecek. Zaman daralıyor. Bu tarihten sonra soru görüntüleme ekranı tamamen kapanacak.

Çok dilli sınav yapısı ve üniversite kayıtları

Farklı coğrafyalardan gelen gençlerin adil koşullarda yarışabilmesi için sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere toplam 6 dilde basıldı. Sayısal Yetenek ile Temel Öğrenme Becerileri alanlarında yöneltilen sorular adayların genel mantık gücünü ölçtü.

Sonuçların kasım ayında duyurulmasının peşinden üniversiteler peyderpey yabancı öğrenci kabul kılavuzlarını paylaşacak. Kampüs kapıları başarılı gençlere ardına kadar aralanacak.