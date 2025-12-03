URLA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE GERİ KAZANIMI HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI

İlgili mevzuatına göre; Urla Belediyesi hizmet sınırları içinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Kazanımı Hakkının Kiraya Verilmesi İşi, sözleşme süresi 3 (üç) yıl olmak üzere,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile

Urla Belediyesi Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:3’te

Urla Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Yerinde

Belediye Encümenince 12/12/2025 tarihinde Saat: 10:00’da ihaleye çıkarılacaktır.

1 (bir) Yıllık Muhammen Bedeli 50.667,00 TL + %20 KDV ve

Geçici Teminat Bedeli (%10) 5.066,70 TL/yıl + %20 KDV’dir.

İlk yıl işin bedeli “muhammen/tahmin edilen ihale bedeli” olup, takip eden yıllar ihale bedelleri ise; “bir önceki yıl ihale bedeli” TÜFE (12 aylık ortalamaya göre yıllık yüzde değişim) oranında “arttırılmasıyla” uygulanacaktır.

Ortak girişimde geçici teminat, ortak girişim adına yatırılacaktır.

Kesin teminat; gerçekleşen ihale bedelinin % 6’sı oranında veya 2886 sayılı Yasanın 27.maddesine uygun olarak düzenlenen banka teminat mektubu şeklinde alınacaktır.

Teklif dosyası ilan edilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu sekretaryasına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilecek veya gecikme olmamak kaydıyla iadeli taahhütlü gönderilirse kabul edilecektir.

Son teslim zamanı için, PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatinden bağımsız devam edilir.

Yüklenici; ihale konusu kapsamında; Urla ilçesi sınırları içerisinde Urla Belediye Başkanlığı adına ve denetiminde yönetiminden Belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar olan Belediye Atıklarından Ambalaj Atıklarının (kâğıt, karton, metal, plastik ve pet) Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Kazanımı işlemlerinin, biyo-bozunur atıklar ile geri kazanılabilir atıkların evlerde iki farklı torbada biriktirilmesi ve ayrı olarak toplanması olan ikili toplama sistemi içinde ve kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi için 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, İdarenin koordinasyon ve denetimi içinde toplama sisteminin kurulmasını üstlenir. 2886 sayılı Kanunun 6. 83, 84, 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, daha önce Belediye ihalelerine girmiş olup taahhüdünü yerine getirmemiş olanlar, Bakanlık Geçici Faaliyet Belgesiyle başvuranlar, Bakanlık Yetki Belgeleri, Lisansları ve geçerli Bakanlık Onay yazıları olmayan veya eksik olanlar, askıya alınanlar, iptal edilenler teklif veremez, ihaleye katılamazlar.

İhaleye katılmak üzere sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur. E- imzalı belgeler kontrol edildikten sonra geçerli sayılacaktır.

İzmir il sınırları içinde toplama, taşıma, ayırma, geri kazanım konularının ‘her biri için alınması gerekli tüm’ lisans ve yetki belgeleri ile Bakanlık Onay yazıları olan firma ve kişiler katılabilecek olup; T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi, E-devlet üzerinden, Kanuni ikametgâh sahibi olmak gereği ikametgâh belgesi, geçici teminatın yatırıldığına dair belge, başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve süresi geçerli olan noter tasdikli vekâletname, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, istekliye ait noter tasdikli İmza Beyanname veya Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren geçerli belgeler, ortaklık beyannamesi ve istenen belgeler her bir ortak için ayrı ayrı; girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ibrazı, Urla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı/ belge ile ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge ibrazı beklenmektedir. Belgeler tümüyle güncel, geçerli olmalıdır. İhale dokümanı; Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi No:180/1, 35430 Urla/İzmir adresindeki 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde bulunan Urla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde ve Belediyenin internet sitesinden bedelsiz olarak görülebilir.

İhale dokümanı; mesai saatlerinde doküman bedelinin ödendiğine dair makbuz teslimiyle Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi No:180/1, 35430 Urla/İzmir adresinde bulunan 1. Sınıf Atı Getirme Merkezindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 350,00-TL(üçyüzellitürklirası) satış bedeliyle alabilirler.

Şartnamesini almış olan istekliler şartnamede yazılı hususları kabul etmiş sayılır. İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, harç ve mali yükümlülükler sözleşmenin noterde tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana aittir. İhaleye kazanan katılımcı, 2886 sayılı Kanun’un 31. Maddesine göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek, ihale bedelini (sözleşmenin ilk yılına ait bedeli) İdare olarak Belediyeye ait bildirilecek banka hesabına veya veznesine yatırarak noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, İdare’ye vermek zorundadır. Sözleşmenin imzalanması ile aynı tarihte iş (yer) teslimi yapılmış kabul edilir. Sözleşmeyi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yüklenici, ihale bedelini bölüp taksitlendirmeden, tam olarak nakit ödemek zorundadır.

İlgililere İlanen Duyurulur.