Son Mühür - Özel yurt ücretleri, kira masrafları ve günlük harcamalar derken, şehir dışında üniversite okuyan öğrenciler için mali yük giderek artıyor. Aylık sabit giderlerin 50 bin TL'ye ulaşması, üniversite eğitiminin adeta bir lükse dönüşmesine neden oluyor.

Tam 2 katına çıktı

Eğitim-İş’in araştırmasına göre, üç büyükşehirde üniversite eğitiminin aylık maliyeti asgari ücretin iki katından fazla. İl dışından eğitim almak isteyen öğrencilerin barınma ve temel ihtiyaç giderleriyle birlikte aylık sabit harcamaları 50 bin TL’ye kadar çıkıyor.

En maliyetlisi barınma

Eğitim masraflarının en ağır kısmı barınma giderleri oldu. Özel yurt fiyatları Ankara’da ortalama 38 bin 500 TL, İstanbul’da 40 bin TL, İzmir’de ise 29 bin TL seviyesine ulaştı. Ev kiralamayı tercih eden öğrenciler için ise Ankara, İstanbul ve İzmir’de ortalama kira 25 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, ev tutan öğrenciler depozito bedelini de ödemek zorunda kalıyor. Sosyalleşmek dahi çok pahalı Bir öğrencinin tek bir öğün yemeği için aylık harcaması 12 bin TL’ye kadar çıktı. Sadece kahve ya da çay eşliğinde sosyalleşmek bile ayda 6 bin TL’ye mal oluyor. Ayrıca, öğrencilerin toplu taşıma abonman ücretleri Ankara’da 350 TL, İstanbul’da 380 TL, İzmir’de ise 480 TL seviyelerinde bulunuyor. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve aidat giderleri... Evde kalan öğrenciler için elektrik, su, doğalgaz, internet ve aidat giderleri yıllık yaklaşık 3 bin TL tutuyor. Eğitim materyalleri kapsamında kitaplara 2 bin 500 TL, kırtasiye harcamalarına ise 670 TL ödeniyor. Ayrıca, bilgisayar almak isteyen bir öğrenci ortalama 30 bin TL masraf yapmak zorunda kalıyor. Eğitim-İş’in açıkladığına göre, üniversiteye başlama maliyeti 105 bin TL’yi geçti, aylık sabit giderler ise asgari ücretin iki katından fazla olup en az 50 bin TL’ye ulaşıyor.