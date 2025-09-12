Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılacağını duyurdu.

Rozet töreni cumartesi yapılacak

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e parti rozetini takması bekleniyor. Aynı törende, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyeleri de AK Parti’ye katılarak rozet takacak.

Beykoz Belediyesi’nde dengeler değişiyor

Beykoz Belediyesi’nde ise Başkan Alaattin Köseler’in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle dikkatler Gürzel’in yeni siyasi tercihine çevrildi. Gürzel’in AK Parti’ye geçmesiyle birlikte, belediye başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.