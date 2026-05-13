Bu yıl 16. kez düzenlenecek festival ilk kez Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek. Murat Boz ve Derya Bedavacı’nın sahne alacağı, festivalin her yıl olduğu gibi heyecanla beklendiğini ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Tüm hazırlıklarımızı en ayrıntılı şekilde planladık. Her yıl yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en lezzetli festivaline tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.





İzmir çilek üretiminin yarıdan fazlasını tek başına karşılayan Emiralem'in meşhur çileği, bu yıl da sahneye muhteşem bir festivalle çıkacak. 16’ıncı Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, 15-16-17 Mayıs tarihlerinde üç gün boyunca misafirlerine lezzet ve müzik şöleni sunacak. İtalya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek gibi çilek üreticisi ülkelerin de dans ve müzik grupları, üreticiler ve sektörel profesyonellerle katılacağı festivale bu yıl yine bir milyonun üstünde ziyaretçi bekleniyor.

Müziğin devleri sahnede

Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, her yıl olduğu gibi lezzetli çileklerinin yanında muhteşem konserleriyle de anılacak. Festivalin açılış gününde konser alanında ilk olarak Oğuz Görceğiz ve ardından Derya Bedavacı sahne alacak. Festivalin ikinci gününde de pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, en güzel parçalarını Emiralem'de seslendirerek, unutulmaz anlar yaşatacak. Ünlü Gurme Sahrap Soysal’ın da ‘En İyi Çilek ve ‘En İyi Çilekli Pasta’ yarışmasında jüri olacağı festival boyunca çeşitli noktalarda dans ve müzik gösterimleri olacak.

"Muhteşem bir festivale imza atacağız"

Ünü sınırları aşan, her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festivale herkesi davet eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Her yıl çıtayı daha da yükselttiğimiz, bayrağı daha ileri taşıdığımız bir Emiralem Çilek Festivalimiz var. Geçtiğimiz yıl sahneden bu yıl için festivali uluslararası seviyeye çıkarma sözü vermiştik. Bu yıl üreticisiyle, sektörün profesyonelleriyle, dans ve müzik topluluklarıyla birlikte çilek yetiştiren ülkeler bizimle birlikte olacak. Sanatçılarımızla, katılımcılarımızla, sürprizlerimizle, yarışmalarımızla ve elbette tadına doyum olmayan Emiralem çileğimizle biz hazırız. Geçtiğimiz yıl bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırladığımız Emiralem Çilek Festivali için bu yıl çok daha fazla misafir ağırlamayı bekliyoruz. Gerekli tüm hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık. Hemşehrilerimizin tek yapması gereken, bu özel festivale gelip, ailesiyle, eşiyle, dostuyla en güzel anılarına bir yenisini daha eklemek olacak." dedi.

İşte 3 günlük festival programı:

15 Mayıs Cuma



10.00 Stantların açılışı



18.00 Festival açılışı ve korteji



20.00 Oğuz Görceğiz ve Derya Bedavacı konserleri



16 Mayıs Cumartesi



13.00 Uluslararası Tarım ve Çilek Sempozyumu



14.00 Çocuk etkinlikleri (çilek fidanı dikimi ve çocuk atölyeleri)



15.00 Sokak müzisyenleri ve dans grupları gösterileri



16.00 Playstation, masa tenisi ve bilardo turnuvaları



20.30 Murat Boz konseri



17 Mayıs Pazar



11.00 Tarlada çilek toplama etkinliği



12.30 En güzel çilek ve çilekli pasta yarışmaları



14.00 Çocuk etkinlikleri (çilek fidanı dikimi ve çocuk atölyeleri)



14.30 Diyetisyen Hatice Nur Ege ile söyleşi



15.00 Sokak müzisyenleri ve müzik dinletisi



17.00 Dans grupları gösterileri ve yarışma ödül töreni