Yurt dışı tatili planlayan Türk vatandaşları, artan seyahat maliyetleri ve vize işlemleri nedeniyle farklı ülkelere yöneliyor. Özellikle vizesiz seyahat imkânı, ulaşım kolaylığı ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleri tatil rotalarının belirlenmesinde etkili oluyor. İşte ekonomik tatil arayanların değerlendirdiği 5 ülke.

Kuzey Makedonya'da 90 gün vize yok

Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıyan Kuzey Makedonya, Balkanlar'ın ekonomik tatil seçeneklerinden biri. Başkent Üsküp ve Ohrid, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bosna-Hersek tarihi şehirleriyle ilgi görüyor

Vizesiz seyahat imkânı sunan Bosna-Hersek, özellikle Saraybosna ve Mostar ile öne çıkıyor. Tarihi çarşıları, köprüleri ve kültürel mirasıyla dikkat çeken ülke, Batı Avrupa'nın birçok noktasına göre daha ekonomik konaklama alternatifleri barındırıyor.

Gürcistan'a kimlikle gidiliyor

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan, yeni tip T.C. kimlik kartıyla seyahat imkânı sunuyor. Batum ve Tiflis, ülkenin en çok ilgi gören şehirleri arasında bulunuyor. Kara yoluyla ulaşım kolaylığı da kısa süreli tatillerde avantaj sağlıyor.

Mısır'da Kızıldeniz tatili öne çıkıyor

Mısır'ın Şarm El Şeyh ve Hurghada bölgeleri, deniz tatili arayanların tercih ettiği adresler arasında. Kızıldeniz kıyısındaki oteller ve her şey dahil tatil paketleri dikkat çekiyor. Vize işlemlerindeki kolaylıklar da ülkeye ilgiyi artırıyor.

Tayland uzak ama ekonomik seçenekler sunuyor

Güneydoğu Asya'nın popüler tatil ülkelerinden Tayland, Bangkok, Phuket ve Pattaya şehirleriyle ilgi görüyor. Türk vatandaşlarına vizesiz giriş imkânı sunan ülkede yeme-içme, konaklama ve yerel ulaşım seçenekleri öne çıkıyor. Uçak biletleri ise tatil bütçesinin önemli bölümünü oluşturuyor.

Yurt dışına çıkmadan önce bunlara dikkat

Vize kolaylığı ve uygun konaklama seçenekleri, bu 5 ülkeyi tatil planlarında öne çıkarıyor. Ancak uçak bileti, seyahat tarihi ve konaklama bölgesi toplam maliyeti doğrudan etkiliyor.

Yolculuk öncesinde güncel vize şartlarının, pasaport geçerlilik süresinin ve giriş kurallarının kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle kimlikle seyahat ve vizesiz kalış süreleri ülkelere göre farklılık gösteriyor.