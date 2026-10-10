Makalede, bu davranışların arkasında güvensizlik, kıskançlık ve kontrolü kaybetme korkusunun bulunabileceği belirtildi. Günlük konuşmalarda sıradan görünen bazı sözlerin, sürekli tekrarlandığında psikolojik baskının parçasına dönüştüğü vurgulandı.

1. “Abartıyorsun.”

Kadının yaşadığı bir sorunu dile getirmesi üzerine söylenen bu söz, tartışmanın yönünü değiştirir. Asıl mesele yerine kadının tepkisi sorgulanır. Böylece karşı taraf kendi davranışını açıklamak yerine suçlamaya başvurur.

2. “Sakin ol.”

İlk bakışta ortamı yatıştırmaya yönelik görünür. Ancak küçümseyici bir tavırla söylendiğinde kadının duygularını önemsizleştirir. Tartışmada bir taraf kendisini mantıklı gösterirken diğerini kontrolsüz olmakla suçlar.

3. “Çok hırslısın.”

Başarı için çalışan kadınların karşılaştığı eleştirilerden biri de budur. Hedeflerine ulaşmak isteyen kadının kararlılığı, bazı erkekler tarafından tehdit olarak görülür. Böylece olumlu bir özellik, eleştiri konusuna dönüşür.

4. “Sadece şanslısın.”

Bir kadının başarısını yalnızca şansa bağlamak, verdiği emeği gölgede bırakır. Bilgisi, yeteneği ve çalışması geri plana itilir. Bu yaklaşım, elde edilen başarının hak edilmediği algısını oluşturur.

5. “Sadece doğruyu söylüyorum.”

Kırıcı sözlerin ardından sıkça kullanılan bu ifade, bazen hakareti savunmanın yolu olur. Dürüstlük gerekçe gösterilerek karşı tarafın duyguları yok sayılır. Oysa doğruyu söylemek, birini aşağılamayı gerektirmez.

6. “Beni korkutuyorsun.”

Kendinden emin bir kadının güçlü duruşu, bazı erkeklerde rahatsızlık yaratır. Bu cümleyle kadının kararlılığı sorun gibi gösterilir. Böylece kendi güvensizliğinin sorumluluğu karşı tarafa yüklenir.

7. “Sen diğer kadınlara benzemiyorsun.”

İltifat gibi duyulan bu sözün altında kıyaslama yatabilir. Kadınlar arasında üstünlük sıralaması oluşturulur. Karşıdaki kişiye, kabul görmek için belirli davranışlara uyması gerektiği mesajı verilir.

8. “İzin ver, açıklayayım.”

Kadının zaten bildiği bir konunun üstten bir tavırla anlatılması, küçümseyici bir davranışa dönüşür. İngilizcede mansplaining olarak adlandırılan bu tutumda, kadının bilgi ve deneyimi dikkate alınmaz.

9. “Böyle davranırsan hiçbir erkek seni istemez.”

Bu söz, kadının yalnız kalma korkusunu hedef alır. Kendi kararlarını vermesi yerine başkalarının beklentilerine uyması istenir. Özellikle ilişkilerde baskı kurmak amacıyla kullanılan ifadeler arasında yer alır.

10. “Daha sık gülümsemelisin.”

Kadınların her zaman neşeli ve güler yüzlü görünmesi gerektiği düşüncesinden doğar. Kişinin o anki ruh hali dikkate alınmaz. Bu yaklaşım, kadınların davranışlarını çevresindekilerin beklentilerine göre düzenlemesi gerektiği mesajını taşır.

Her sözün arkasında aynı niyet bulunmuyor

YourTango'daki değerlendirmede, bu ifadelerin özellikle küçümseme ve kontrol amacıyla kullanıldığında sorun oluşturduğu anlatılıyor.

Ancak tek başına bir cümle, kişinin niyetini ortaya koymaz. Sözün hangi ortamda söylendiği, kullanılan üslup ve davranışın sürekli tekrarlanıp tekrarlanmadığı önem taşır.

Kadının başarısını değersizleştiren, duygularını sürekli sorgulayan ve kararlarına müdahale eden davranışlar ise ilişkide psikolojik baskının işaretleri arasında yer alır.