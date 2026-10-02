Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026-2027 Sezonu Türkiye Yelken Ligi, Techno 293 sınıfı MW Phokaia Beach Resort Kupası 1. Ayak yarışlarıyla İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

Son Mühür ve Radyo Ege'nin basın sponsorluğunu üstlendiği organizasyon, U13, U15 ve U17 yaş kategorilerinde gerçekleştiriliyor. 5 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek yarışlara, ferdi katılımcıların yanı sıra Ayvalık Cunda, Deniz Erkoca, EMR Windsurf, Galatasaray, Gülbahçe, Marmara, Pro Sailing, Urla İçmeler, Vakıf K12, Yalıkavak, Yenifoça, Çanakkale İçdaş, Adana ve Aktif Rüzgar Sörfü kulüplerinden toplam 110 sporcu katılıyor.

Protokol öncesi ortak basın toplantısı

Yarışların ana sponsorluğunu üstlenen tesiste gerçekleştirilen açılış ve protokol imzası öncesinde önemli bir buluşma gerçekleşti. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ile ETİK Başkan Yardımcısı ve MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, resmi imza töreni öncesinde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek organizasyonun detaylarını paylaştı.

8 hafta sürecek maraton

TYF Yelken Ligi, Techno 293 yarışlarının ardından önümüzdeki haftalarda farklı sınıflarla Foça parkurunda devam edecek.

Yarış takvimi şu şekilde ilerleyecek:

01-05 Ekim: Techno 293

07-11 Ekim: Funboard Slalom

21-25 Ekim: 470-420-29er-RS Feva

26-31 Ekim: ILCA

02-11 Kasım: Optimist

13-17 Kasım: IQ Foil

18-23 Kasım: 2. Ayak ILCA

26-30 Kasım: Wingfoil

Federasyondan Foça çıkarması

Yarışlar sürerken Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu da toplantısını Foça'da gerçekleştirdi. 17 farklı destinasyondan gelen kurul üyeleri, MW Phokaia Beach Resort'te bir araya gelerek yeni sezona dair kararlar aldı.

Açılış ve protokol töreni de aynı tesiste düzenlendi. Törene, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, TYF Başkanı Özlem Akdurak, yönetim kurulu üyeleri, ETİK Başkanı Mehmet İşler, MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, kulüp yetkilileri ve sporcular katıldı.