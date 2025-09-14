Finalde karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve Almanya, turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti. Her iki takım da, finale giden yolda oynadığı tüm maçları kazanarak 8'de 8 yapma başarısı gösterdi. 12 Dev Adam, 2001 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı ve bu kez ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Tarihi Finalin Saati ve Kanalı Belli Oldu

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği EuroBasket 2025 finali, bu akşam milyonları ekran başına kilitleyecek. Türkiye ve Almanya arasında oynanacak final mücadelesi, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de başlayacak. Bu tarihi karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.