Turizmde yükselen kent: İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti turizmde öncü şehirlerden biri haline getirmek için arkeolojik kazılardan uluslararası organizasyonlara, kültürel rotalardan sürdürülebilir turizm projelerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde, kentin turizm potansiyelini bütüncül bir yaklaşımla geliştirmek amacıyla Turizm Konseyi, Arkeoloji Kurulu gibi yapılar da harekete geçirildi. Kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren bu yapılar sayesinde İzmir'in turizm vizyonu, ortak akıl doğrultusunda şekillendiriliyor.

Tugay: İzmir’i dünya ölçeğinde daha görünür kılacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tüm güç koşullara rağmen kentin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "İzmir’in tarihi, kültürü, doğası ve insanı çok daha fazlasını hak ediyor. Arkeolojik mirastan sürdürülebilir turizme, EXPO 2027'den kırsal kalkınmaya kadar yürüttüğümüz her çalışma, İzmir'i dünya ölçeğinde daha görünür ve daha güçlü bir turizm kenti haline getirme hedefimizin parçasıdır" dedi.

Arkeolojik mirasa güçlü destek

Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yıllarında arkeolojik kazılar için 42 milyon lirayı aşkın kaynak ayırdı. Bu yıl da kazı destekleri sürecek. Smyrna Agorası ve Antik Smyrna Tiyatrosu kazılarına 2027 sonuna kadar 34,5 milyon liralık destek sağlanacak.

Efes Antik Tiyatrosu büyüklüğündeki Antik Smyrna Tiyatrosu'nun, kent turizmine önemli katkı sunması bekleniyor.

İzmir Tarihi Liman Kenti'nin 2028’de Efes ve Bergama'nın ardından İzmir'in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescil edilmesi hedefleniyor. Adaylık dosyasının 2026'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ardından UNESCO'ya sunulması planlanıyor.

EXPO 2027 turizme ivme kazandıracak

İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenecek EXPO İzmir 2027, "Tek Sağlık" temasıyla insan ve ekoloji sağlığını odağına alacak. Sergi alanları, uluslararası bahçeler ve çeşitli etkinliklerle kent turizmine katkı sağlayacak organizasyonun ardından alan, yenilenen altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek.

Endüstriyel miras ve inanç turizmi öne çıkıyor

Tarihi Havagazı Fabrikası, Tarihi Asansör, APİKAM ve Kültürpark Pakistan Pavyonu'nun Avrupa Endüstriyel Miras Rotası'na dahil edilmesiyle İzmir'in uluslararası görünürlüğü arttı. İzmir’in çok katmanlı kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olan Aziz Polycarp’ın anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan Aziz Polycarp Anı Alanı da Kadifekale’de ziyaretçilerin erişimine açıldı.

İzmir’in bağcılık mirası Avrupa’ya taşınıyor

İzmir, binlerce yıllık bağcılık kültürünü uluslararası ölçekte görünür kılacak önemli bir adım atarak, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları arasında yer alan Iter Vitis Ağı’na katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarıyla Green Destinations tarafından "Öncü Kuruluş" ödülüne de layık görüldü. Uluslararası sürdürülebilir turizm sertifikasyon programı kapsamında Urla ve Selçuk Altın Sertifika seviyesine yükselirken, Çeşme ilk denetimde Altın Sertifika, Menderes ise Gümüş Sertifika almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir turizmdeki en iyi hikayelerin seçildiği Green Destinations Top 100 Stories yarışmasında; son 3 yılda Efeler Yolu, Urla Bağ Yolu, Efes Tarlası Yaşam Köyü, Turuncu Eller Kadın Kooperatifi ve GastroFarm Urla projeleri ile İzmir yer aldı. Urla Bağ Yolu ve Efes Tarlası Yaşam Köyü 2025 ve 2026 yıllarında “People’s Choice Award” ödüllerini kazanarak, İzmir’in başarısını taçlandırdı.