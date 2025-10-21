Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’de yürüttüğü sınır ötesi operasyonların süresi 3 yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada kabul edildi.

30 Ekim 2025’ten itibaren üç yıl daha yetki

Kabul edilen tezkereyle, Irak ve Suriye’ye asker gönderme izninin süresi 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl daha uzatıldı. Tezkerede, Türkiye’nin güney sınırlarında güvenlik risklerinin sürdüğüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidi devam etmekte, kalıcı istikrar henüz tesis edilememiştir. Bu durum, milli güvenliğimiz açısından ciddi risk ve tehdit oluşturmaktadır.”

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğü, milli birliği ve istikrarına büyük önem atfettiği vurgulandı. Ayrıca, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin Irak’ta varlığını sürdürmesinin, hem bölgesel barışı hem de Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

“Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır.”

Suriye’de terör unsurları hala aktif

Tezkerede, Suriye’deki güvenlik ortamının kırılganlığına da değinilerek şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize, sınır bölgelerimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir.”

Açıklamada, Türkiye’nin terör tehdidine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

“Uluslararası çabalara katkı sürmeli”

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Suriye’deki mevcut yönetimin talebi doğrultusunda ülkenin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalara destek verilmesi gerektiği belirtildi.

“Suriye’de sivillerin günlük yaşamlarını ve geri dönüşlerini olumsuz etkileyen mayınların temizlenmesi, kimyasal silahların tespiti ve imhası gibi süreçlerde ulusal çabalara eşlik eden uluslararası çalışmaların desteklenmesi ihtiyacı bulunmaktadır.”

“Milli güvenlik açısından hayati öneme sahip”

Tezkerede, Irak ve Suriye’deki mevcut durumun Türkiye’nin milli güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:

“Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik çabalarını sekteye uğratmaya, sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik her türlü riske karşı Türkiye’nin gerekli önlemleri alması milli güvenlik açısından hayati önemdedir.”

Tezkerede yer alan ifadeler şu şekilde:

"Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı Kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.

Bu mülahazalarla, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler karşısında Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2.10.2014 tarihli ve 1071 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile verilen ve son olarak 17.10. 2023 tarihli ve 1395 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile uzatılan iznin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."