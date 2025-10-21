CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tepkiler art arda gelirken, bir tepki de AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"Yassıada zihniyeti hala diri!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, "Dün Ali Mahir Başarır'ın kelime oyunlarıyla korkakça söylediğini bugün Özgür Özel ağzı köpürerek söylüyor. Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundandır. Yassıada zihniyeti hala diri. Kökü kuruyana kadar her türlü hukuki ve demokratik mücadelemiz sürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Özel cephesinden bir cevap gelip gelmeyeceği ise merak konusu.