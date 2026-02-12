Tire’de sosyal dayanışma güçleniyor: Belediye ve Kızılay’dan iş birliği Tire Belediyesi ile Türk Kızılay Tire Şubesi arasında, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları daha sistemli hale getirecek önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Tire Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Türk Kızılay Tire Şube Başkanı Arif Demirkan, Kızılay ilçe yöneticileri ve gönüllüler katıldı. Protokol kapsamında iki kurumun, sosyal yardım ve dayanışma projelerinde ortak hareket ederek Tire’nin her noktasına ulaşması hedefleniyor.

BAŞKAN OKUROĞLU: "EL ELE VEREREK TİRE’YE YAYACAĞIZ"

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, yardımların hızı ve etkinliğine vurgu yaparak; “İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin destek olabilmek adına Türk Kızılay Tire Şubesi ile iş birliği protokolümüzü imzaladık.

İki kurum el ele vererek, sosyal yardım ve dayanışma ruhunu Tire’nin her köşesine yayacağız. Bu anlamlı birliktelikte emeği geçen Kızılay Tire Şube Başkanı Sn. Arif Demirkan’a ve yönetimine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DEMİRKAN: "İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UMUT OLACAĞIZ"

Türk Kızılay Tire Şube Başkanı Arif Demirkan ise ilçedeki dayanışma ağının büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Tire Belediyemiz ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attık.

Bu protokol ile ilçemizde dayanışmayı güçlendirmeyi ve ihtiyaç sahiplerine birlikte umut olmayı amaçlıyoruz. Bu kıymetli iş birliğinin Tire’mize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.