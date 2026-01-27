Tire Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz sinema bileti verdi, müze turu yaptırdı.

Öğrenciler, eğlenceli etkinliğin ardından, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’na teşekkür etti.

Eğitim alanında pek çok başarılı faaliyete imza atan Tire Belediyesi, yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı.

Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun özel talimatıyla, karnesini belediyeye getiren ilköğretim öğrencilerine, ücretsiz sinema bileti verildi, müze turu yaptırıldı.

Tire Belediyesi Kent Müzesi’ndeki eserleri, uzmanların anlatımı eşliğinde inceleyen öğrenciler, müzedeki el sanatlarını da bizzat ustalarından dinlediler.

Müzeyi merakla gezen öğrenciler, daha sonra Tire Şehir Sineması’na geçtiler.

Burada hep birlikte film izleyen öğrenciler, Başkan Okuroğlu’na teşekkür ettiler.