Tire Belediyesi’nden, işletmelere atık yağ denetimi ve bilgilendirmesi Tire Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla bitkisel atık yağ oluşumuna neden olan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetimler, Tire Kafeler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında işletmelerin yasal yükümlülükleri incelendi.

Bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması, lisanslı firmalara teslim edilmesi ve düzenli olarak kayıt altına alınmasına yönelik uygulamalar denetlendi.

Denetimler sırasında işletme yetkililerine, bitkisel atık yağların yanlış bertaraf edilmesi halinde çevreye ve altyapıya verebileceği zararlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mevzuata uygun uygulamaların çevre sağlığı ve sürdürülebilir kent yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Tire Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

“Çevremizi, doğamızı ve geleceğimizi korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bitkisel atık yağların doğru şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi hem altyapımız hem de doğal yaşam için hayati önem taşıyor. Sıfır Atık ve sürdürülebilirlik vizyonumuz kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Tire için hep birlikte sorumluluk alacağız.” ifadelerini kullandı.