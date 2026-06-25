Tire Belediyesi, sokak hayvanlarının daha modern, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına dev bir adım atarak "Doğal Yaşam Alanı Projesi" için gerekli olan yer tahsisini resmi olarak tamamladı. İzmir Valiliği ve ilgili kurumlarla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, ilçedeki can dostlar için ayrılan geniş arazi belediyeye tahsis edildi.

VALİLİK BAŞVURUYU ONAYLADI, 25 BİN METREKARELİK ALAN TAHSİS EDİLDİ

Projenin hayata geçirileceği bölge, ilçenin uygun altyapı ve coğrafi koşullarına göre titizlikle belirlendi. Valilik tarafından yapılan resmi tahsisin ardından, Tire Belediyesi ekipleri arazide gerçekleştirilecek altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları için hazırlıklara hız verdi. Geniş bir alana yayılacak olan bu tesis, sokak hayvanlarının hem rehabilitasyon süreçlerini hem de doğal ortamlarında özgürce yaşamalarını sağlayacak teknik donanıma sahip olacak şekilde tasarlanacak.

BAŞKAN OKUROĞLU: "CAN DOSTLARIMIZI MUTLU YUVALARINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, projenin detayları ve tahsis sürecine ilişkin resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kamu kurumlarının desteğine dikkat çeken Okuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında hayata geçireceğimiz doğal yaşam alanı projesi için ilçemize İbn-i Melek Mahallesi sınırlarında bulunan 25 bin metrekarelik arazinin belediyemize tahsisi için Valiliğimize başvurmuştuk. Başvurumuz olumlu olarak sonuçlandı ve tahsis gerçekleşti. Başta İzmir Valililiğimiz ve Tire Kaymakamlığımız olmak üzere, Devlet Su İşleri, İzmir Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ve emeği geçen tüm kurumlarımıza halkımız adına teşekkür ederim. En kısa sürede arazide çalışmalarımızı tamamlayarak can dostlarımızı mutlu yuvalarına kavuşturacağız.”

PROJE İÇİN ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE BAŞLIYOR

Gerekli yasal izinlerin ve yer tahsisinin tamamlanmasıyla birlikte, İbn-i Melek Mahallesi sınırları içerisindeki 25 bin metrekarelik arazide fizibilite ve inşaat çalışmalarının kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Doğal Yaşam Alanı Projesi, hayvan haklarına uygun, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayan yapısıyla bölgedeki diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil edecek bir vizyon projesi olarak hayata geçirilecek.