T.C.İZMİR

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43891426-2025/579-Ceza Dava Dosyası 06.07.2026

Konu :

İ L A N

Mehmet ve Muazzez oğlu, 06/07/1983 Dörtyol/Erzin doğumlu, Mersin, Mut, Kumaçukuru nüf kay. Vefa Kodan hakkında 2025/579-269 E-K sayılı davasının yargılaması sonunda;

Sanık hakkında 2863 sayılı Kanunun 70/1.md uyarınca HAGB; 2863 Sayılı Yasanın 67/1 maddesine aykırılık suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına;2863 Sayılı Yasanın 67/2 maddesine aykırılık suçundan ise beraatine karar verildiği; kararın katılan kurum tarafından istinaf edildiği,

Kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapıldığı, ancak tebligata elverişli adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Kararın tebliğinden itibaren 2 haftaiçindemahkememize yada bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibince tutanağa geçirilmek kaydıyla İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.