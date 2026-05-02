T.C.İZMİR

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43891426-2025/312-Ceza Dava Dosyası 29.04.2026

Konu :

İ L A N

Şerafettin ve Nazmiye oğlu, 24/03/1991 Konak dlu, Gökhan Çetinöz hakkında 2025/312-2025/1143 E-K sayılı davasının yargılaması sonunda;

İlam; katılanlar vekili tarafından istinaf edilmiş;

İstinaf dilekçelerinin tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapıldığı, ancak tebligata elverişli adresi saptanamadığından dilekçelerin ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

İstinaf dilekçelerinin tebliğinden itibaren 2 haftaiçindemahkememize yada bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibince tutanağa geçirilmek kaydıyla İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.