Örnek No:55*

T.C.

TİRE

İCRA DAİRESİ

2025/663 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/663 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Dallık Mahalle, 125 Ada, 11 Parsel, 589,13 m2 yüzölçümü,

Adresi : Dallık Mah. 125 Ada, 11 Parsel Tire / İZMİR

Taşınmazın yeri ve özellikleri

Taşınmaz konum olarak, mahalle Yerleşkesinin Kuzeybatısında, mahalle yerleşkesine kuş uçumu yaklaşık 1800 metremesafede, dağlık, engebeli eğimli yapıda, güney sınırında kadastral yolu bulunan, diğer hudutları şahıs taşınmazları ile çevrili taşınmazdır. Elektrik ve suyu yoktur. Ulaşımı zordur. Bulunduğu coğrafya itibari ile dağlık, engebeli bir yapıdadır. Bölgenin coğrafi yapısı gereği, dikili arazi tarımına uygun durumdadır ve çevre parsellerde de bu yönde tarımsal faaliyetler yapıldığı gözlemlenmiştir.

Zirai yönden değerlendirme: Taşınmaz meyilli ve toprak işlemesi yapılmamıştır. Arazini kadastral yolu bulunmaktadır. İçerisinde elektrik yoktur. Parselin kenar kısmında çok az miktarda kaynak suyu bulunduğu görülmüştür. Parsel içerisinde muhtelif yaşlarda kestane ağaçları bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz topografik özellikleri, toprak yapısı ve konumu itibariyle dikili tarım arazisi sınıfına girmektedir.

Yüzölçümü : 589,13 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Tire Belediyesinin 2025/95229 sayılı yazılarında," Dallık mahallesi, 117 ada 2 parsel, 125 ada 11 parsel, 125 ada 16 parsel no.lu taşınmazlar Dallık mahallesi, Memurluk mevkii; 117 ada, 2 parseldeki bahçe niteliğindeki taşınmaz, 125 ada, 11 parseldeki bahçe niteliğindeki taşınmaz, 125 ada, 16 parseldeki bahçe niteliğindekitaşınmazlar, 1/1000 ölçekli uygulama imar ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarımız dışında kalmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile onaylanan İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda, "Tarım Alanı" lejantında kalmaktadır. Dallık mahallesi, 117 ada 2 parsel ve 125 ada 16 parsellerin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır." denilmektedir.

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Dallık Mahalle/Köy, 125 Ada, 16 Parsel, 563,23 m2 yüzölçümü

Taşınmaz konum olarak, mahalle Yerleşkesinin Kuzeybatısında, mahalle yerleşkesine kuş uçumu yaklaşık 1850 metremesafede, dağlık, engebeli eğimli yapıda, kadastral yolu bulunmamakta, tüm hudutları şahıs taşınmazları ile çevrili taşınmazdır. Elektrik ve suyu yoktur. Ulaşımı zordur. Bulunduğu coğrafya itibari ile dağlık, engebeli bir yapıdadır. Bölgenin coğrafi yapısı gereği, dikili arazi tarımına

uygun durumdadır ve çevre parsellerde de bu yönde tarımsal faaliyetler yapıldığı gözlemlenmiştir.

Zirai yönden değerlendirme: Taşınmaz meyilli ve toprak işlemesi yapılmamıştır. Arazini kadastral yolu bulunmamaktadır. İçerisinde elektrik yoktur. Parsel içerisinde sulama suyu bulunmadığı görülmüştür. Parsel içerisinde 1 adet 70 yaşlı2 adet 15 yaşlı2 adet 5 yaşlı cevizağacı,1 adet 5 yaşlı,1 adet 30 yaşlı incir,2 adet asma 1 adet 30 yaşlı,1 adet 50 yaşlı kestane ağacı bulunmaktadır. İçerisindeki ağaçların değeri 62.500,00TL edeceği hesaplanmıştır.

Adresi : Dallık Mah. 125 Ada, 16 ParselTire / İZMİR

Yüzölçümü : 563,23 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Tire Belediyesinin 2025/95229 sayılı yazılarında," Dallık mahallesi, 117 ada 2 parsel, 125 ada 11 parsel, 125 ada 16 parsel no.lu taşınmazlar Dallık mahallesi, Memurluk mevkii; 117 ada, 2 parseldeki bahçe niteliğindeki taşınmaz, 125 ada, 11 parseldeki bahçe niteliğindeki taşınmaz, 125 ada, 16 parseldeki bahçe niteliğindekitaşınmazlar, 1/1000 ölçekli uygulama imar ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarımız dışında kalmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile onaylanan İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda, "Tarım Alanı" lejantında kalmaktadır. Dallık mahallesi, 117 ada 2 parsel ve 125 ada 16 parsellerin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır." denilmektedir.

Kıymeti : 302.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 12:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Dallık Mahalle, 117 Ada, 2 Parsel, 1.934,34 m2 yüzölçümü

Taşınmaz konum olarak, mahalle Yerleşkesinin Kuzeybatısında, mahalle yerleşkesine kuş uçumu yaklaşık 1320 metremesafede, dağlık, engebeli eğimli yapıda, kadastral yolu bulunmamakta, tüm hudutları şahıs taşınmazları ile çevrili taşınmazdır. Elektrik ve suyu yoktur.

Bulunduğu coğrafya itibari ile dağlık, engebeli bir yapıdadır. Bölgenin coğrafi yapısı gereği, dikili arazi tarımına uygun durumdadır ve çevre parsellerde de bu yönde tarımsal faaliyetler yapıldığı gözlemlenmiştir.

Zirai yönden değerlendirme: Taşınmaz meyilli ve toprak işlemesi yapılmamıştır. Arazini kadastral yolu bulunmamaktadır. İçerisinde elektrik yoktur. Parsel içersinde sulama suyu bulunmadığı görülmüştür. Parsel içerisinde 14 adet 7-8 yaşlıceviz 6 adet 2 yaşlı incir fidanı,4 adet 80 yaşlı kestaneağacı bulunmaktadır. Parselin kadastral yolu, sulama suyu ve elektriği bulunmamaktadır. İçerisindeki ağaçların değeri 108.620,00TL edeceği hesaplanmıştır.

Adresi : Dallık Mah. 117 Ada, 2 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 1.934,34 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Tire Belediyesinin 2025/95229 sayılı yazılarında," Dallık mahallesi, 117 ada 2 parsel, 125 ada 11 parsel, 125 ada 16 parsel no.lu taşınmazlar Dallık mahallesi, Memurluk mevkii; 117 ada, 2 parseldeki bahçe niteliğindeki taşınmaz, 125 ada, 11 parseldeki bahçe niteliğindeki taşınmaz, 125 ada, 16 parseldeki bahçe niteliğindekitaşınmazlar, 1/1000 ölçekli uygulama imar ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarımız dışında kalmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile onaylanan İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda, "Tarım Alanı" lejantında kalmaktadır. Dallık mahallesi, 117 ada 2 parsel ve 125 ada 16 parsellerin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır." denilmektedir.

Kıymeti : 908.620,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.