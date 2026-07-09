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T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/201 Esas

DAVALILAR : 1- BURCU KARATAŞ PARMAKSIZ Tulumtaş Mah. 2528 Cad. No:12/A Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu İzmir ili Tire ilçesi İbni Melek Mah. 557 ada 12 parsel sayılı taşınmazdaki %50 değer düşüklüğü ile yetinip yetinmeyeceğiniz hususunda beyanda bulunmanız için gelecek celseye kadar( 29/09/2026 )kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde beyan dilekçesi sunulmaması halinde %50 değer düşüklüğü ile yetinmiş sayılacağınızın ihtarına,(işbu ilanın tebliği ile ihtar edilmiş sayılmasına) duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.