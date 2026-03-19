Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dava konusu taşınmaz, İzmir ili, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi, Çamlıbel Mevki, 71 Ada, 10 Parsel üzerinde kayıtlı 'İki Katlı Betonarme Ev ve Dam ve Arsası'' vasıflı ve 189,00 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Mevcut durumu itibarıyla parsel üzerinde 2 katlı yığma yarı kargir konut, kargir depo mevcuttur.Yığma Yarı Kargir yapılar sınıfına girmektedir. İki katlıdır.Konut amaçlı kullanılmaktadır. Çatı örtüsü bulunmamakta olup tavan döşemesi betondur. Kat irtifakı kurulmamıştır. Zemin kat; 2, oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo-tuvalet alanında oluşmaktadır. Sıvalı ve boyalı durumdadır. İç kapılar ahşap doğramadır. Pencereler pvc doğramadır. Zemin döşemesi beton olup üzeri yer karosu ile kaplanmıştır. Isınma tipi sobadır. Bakımsız durumdadır. Giriş kapısı demir doğramadır. Zemin katın yaklaşık brüt toplam yüz ölçümü 68,60 m2?dir. Hakan Çetinkaya tarafından kullanılmakta olduğu ifade edilmiştir. 1. kat; 2, oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo-tuvalet alanında oluşmaktadır. Sıvalı ve boyalı durumdadır. İç kapılar ahşap doğramadır. Pencereler pvc doğramadır. Zemin döşemesi beton olup üzeri yer karosu ile kaplanmıştır. Isınma tipi sobadır. Bakımsız durumdadır. Giriş kapısı demir doğramadır. 1. katın yaklaşık brüt toplam yüz ölçümü merdiven ve çıkma payı dâhil edildiğinde 84,00 m2?dir. Kargir yapılar sınıfına girmektedir. Tek katlıdır. Duvarları taş yapı elemanı özelliğinde tuğla yapı malzemesi kullanılmıştır. Depo v.b. amaçlı kullanılmaktadır. Tek bölmeden oluşmaktadır. Sıvalı ve boyalı durumdadır. Kapı ve penceresi bulunmamaktadır. Zemini betondur. Çatı taşıyıcı siteminde ahşap doğrama yapı elemanları kullanılmış olup çatı örtüsü olarak eternit yapı malzemesi kullanılmıştır. Oldukça bakımsız bir yapıdır.

Adresi : 12004 Sokak No:4 Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 189 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Belevi uygulama İmar Planaında Serbest Nizam 3 kat Konut Alanında yer almaktadır, uygulama imar planında ilişkin revizyon çalışması devam etmektedir.

Kıymeti : 3.470.010,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.