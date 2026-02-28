Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : ; İzmir İli, Selçuk İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3023 ada 10 parselde kayıtlı ''Dört Katlı Bahçeli Kargir Apartman'' vasfında taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul, 237,00 m2 yüz ölçümlü parsel üzerinde, betonarme yapı tarzında, blok nizam, bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Parsel üzerinde tek bir yapı bulunmaktadır. Apartman girişi yapının güney cephesinden ve zemin kattan yapılmaktadır. Dava konusu taşınmaz, 1. normal katta konumlanmıştır. Yapının zemin katında, 1 adet mesken ve apartman girişi, normal 3 katında ise her katta 1 adet mesken bulunmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina zemin girişi seramik kaplı olup duvarları plastik boyalıdır. Giriş kapısı camlı demir ferforje kapı ve merdiven korkulukları alüminyum doğrama olup dış cephe akrilik boyalıdır. Bina içerisinde doğalgaz ile ısıtma sistemi bulunmaktadır. Yapıda asansör yoktur.Taşınmaz 3+1 kullanıma sahiptir. 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc, 1 hol ve 2 balkon alanından oluşmakta olup 117 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın zeminleri laminant parke kaplı ve duvarları plastik boyalıdır. Mutfakta, mermer tezgahlı hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyoda, zeminler ve duvarlar fayans kaplıdır. Taşınmazın dış cephe doğramaları alüminyum doğrama, iç kapılar ahşap kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Taşınmazın bodrum katta kömürlüğü bulunmaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Rıfat Baran Caddesi, No: 12, D:2 Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 237 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Selçuk Uygulama İmar Planında Blok Nizam 4 Kat Konut Alanında yer almaktadır

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.