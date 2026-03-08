Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

İCRA DAİRESİ

2025/670 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/670 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Selçuk İlçe, ŞİRİNCE Mahalle/Köy, İzmir İli, Selçuk İlçesi, Şirince Mahallesi Mevkii, 287 Ada, 59 Parsel, Tapu kaydı ve Bilirkişi Raporuna GöreBahçe vasfında taşınmazın borçluya ait tam hissesi.

İmar Durumu: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında kalmaktadır. Alan kullanımı ve yapılaşma şartları plan notlarına göre belirlenmiş olup; Taşınmazın kamuya terk edilmiş kadastral bir yola cephesi olmadığından yapılaşma izni verilmesi mümkün değildir.

Adresi : Şirince Köyü Karaotluk Mevkii. 287 Ada, 59 Parsel Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 611,53 m2

Kıymeti : 1.453.490,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İpotek/150-c şerhi (tapu kaydı gibi)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.