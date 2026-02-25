Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Selçuk İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 3422 Ada, 4 Parsel, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre Kargir Ev vasfında taşınmazın borçluya ait 102/137 hissesi ve tapu kaydı ve bilirkişi raporunda belirtelin taşınmaz üzerinde 3. şahıs adına şerhi muhtesat (irtifak hakkı yapı).

Adresi : 14 Mayıs Mahallesi, 4037 Sokak No;25 Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 137 m2 ( borçluya ait 102/137 hissesi)

İmar Durumu : Selçuk Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan şifai görüşmede, söz konusuparselin bulunduğu bölgede yenileme imar çalışmalarının yapıldığı, imar kanununun 18. maddesi uygulamasına tabi olduğu henüz 18.madde uygulaması yapılamadığından imar verilemediği ifade edildi.

Kıymeti : 3.754.110,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak

• Beyan; Ahara devrinde veraset ve intikal vergi ilişiği kesilecektir.

• Beyan; Selçuk 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/350 Esas sayalı dosyada davalıdır şerhi.

• Muhdesat ; Üzerindeki bina Hafize BOSTANLIOĞLU’na aittir.

• İrtifak; Sadık Karakuş’a ait hissenin intifası Ömer kızı Hafize BOŞNAKOĞULLARI’na aittir

(Başlama tarih; 07/08/1985 Süre;) Malik lehtar; Hafize Karakuş ömer kızı

NOT; Hafize hanımın soyadı aynı tapu kaydında iki ayrı yerde farklı görünmekte olup tapu

kaydında görüldüğü gibi yazılmıştır.

Maliki Sadık KARAKUŞ Hisse/pay/ 102/137 Maliki Selçuk Belediyesi Hisse/pay/ 35/137

• Şerh; İhtiyati Haciz; Selçuk Asliye Hukuk Mahkemesinin2016/279 Esas

• Şerh; İcrai Haciz; İzmir 21.İcra Müdürlüğününh 2018/9682 E. Sayılı haciz

• Şerh; İcrai Haciz; Selçuk İcra Müdürlüğünün2021/377 E. Sayılı haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 14:53

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.