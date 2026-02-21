T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastanemiz KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ HİZMETİ VERİLMESİ AMACIYLA AÇIK VE KAPALI ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USÜLÜ İhale ile 3 Yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TAŞINMAZLARIN ADRES BİLGİLER TAŞINMAZ NO CİNSİ HASTANE FİİLİ DURUMU ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ HİZMETİ VERİLMESİ AMACIYLA AÇIK VE KAPALI ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ YÜZÖLÇÜMÜ(m²) 68659 m² İLİ İZMİR HAZİNE HİSSESİ TAM İLÇESİ ÇİĞLİ TAPU TARİHİ - MAHALLESİ/KÖYÜ YENİMAHALLE PAFTA/CİLT NO 01/14 CADDESİ/SOKAĞI MURAT KARAYALÇIN BULVARI NO:18 ADA/SAHİFE NO -/- YÖRESİ -- PARSEL/SIRA NO 31660 İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

1-İhaleyi Yapan İdarenin : Adresi ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİMAHALLE MAH. MURAT KARAYALÇIN BULVARI NO:18 ÇİĞLİ/İZMİR Telefon ve faks numarası Tel: (0232) 329 99 10 Fax: (0232) 398 97 23 2-İhale Konusu : ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ HİZMETİ VERİLMESİ AMACIYLA AÇIK VE KAPALI ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ

ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE G.NDÜZ BAKIM EVİ HİZMETİ VERİLMESİ AMACIYLA AÇIK VE KAPALI ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ 3 YIL (36 AYLIK) KISIMLAR AÇIK ALAN (m²) KAPALI ALAN (m²) TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (İLK YIL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %30 DOKÜMAN BEDELİ İHALE TARİHİ / İHALE SAATİ KREŞ 320,00m2 750,00M2 354.993,91 106.498,00TL 1100 TL. 05/03/2026 SAAT=10:00

A-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

1. Kanuni ikametgâh belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),

2. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3. Güncel tebligat adresi,

4. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,

5. Noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

6. İhale tarihi itibari ile bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf odasından 2025 ve/veya 2026 Yılı içinde alınan Oda Kayıt Belgesi.

7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel Kişi olması halinde; İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten en son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir sicil gazetesinde bulunmaması durumunda ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile birlikte tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde; Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8)Dosyanın satın alındığına dair makbuz (İhale doküman bedeli olan 1100,00 TL.) ihale saatinden önce kurumumuzun T.C Halk Bankası TR67 0001 2009 4300 0044 1000 32 İBAN No’lu Hesabına yatırılarak ihalenin adı ve vergi numarası / TC Numarası belirterek teklif dosyasına konulacaktır.

9)Geçici Teminat, ihale saatlerinden önce; 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu (Muhammen bedelin %30 ) ya da nakit teminatlar ihalenin adı ve vergi numarası / TC Numarası belirterek kurumumuzun T.C HALK BANKASI:TR67 0001 2009 4300 0044 1000 32 İBAN No’lu hesabına yatırılarak teklif dosyasına konulacaktır.

10)İhaleye Katılacak Olan İstekliler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmeti İle İlgili Mesleki Faaliyet Belgesini Sunacaklardır.

11)İhaleye Katılacak Olan İstekliler Milli Eğitim Bakanlığından Alınmış Özel Eğitim Kurumları Ruhsat Belgesini İhale Dosyasına Koyacaklardır.

12)İhaleye Teklif Verecek Firmalar Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Ruhsatlandırılmış En Az 50 Öğrencili Ve En Az 2(İki ) Yıl Süre İle Kreş Ve Gündüz Bakım Evi İşlettiğine Dair İş Deneyim Belgesini İhale Dosyasına Eklemek Zorundadır.

İHALEYE KATILAMAYACAKLAR OLANLAR

Madde 2

2.1- 2886 sayılı D.İ.Kanunun değişik 6.maddesinde yazılı kişiler,doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı , sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

2.2-Son 1 (Bir) yıl içerisinde İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı herhangi bir hastanenin Kreş ve Gündüz Bakımevi vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesini kazanıp taahhüdünden vazgeçerek teminatını yakan sözleşme imzalamayan, işletmecilik yaparken borçlarını ödemeyenler ve bu tip yerleri belirli bir süre çalıştırıp bırakanlar ile kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi fesih edilenler ile bu yerleri amacı dışında kullanımı tespit edilen kişiler ihaleye katılamazlar, Bu durumda olup katıldıkları sonradan tespit edilen isteklilerin teminatları(kesin-geçici) idareye gelir kaydedilerek sözleşmeleri fesih edilecektir.Bu durumda istekliler hiçbir hak talebinde bulanamayacaklardır.

2.3 Kiracının bir dönem ( 1 yıllık süre boyunca) üst üste 3 defa taksitini vadesinde ödememesi veya toplamda 4 defa taksitini zamanında yatırmaması durumunda kira sözleşmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 62. Maddesine göre işlem yapılır.

2.4.Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar

F)İhaleye iştirak eden kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

G)Kiraya verilecek alanlar boş alan olarak kiraya verilecektir.

H) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği;

İLAN OLUNUR.