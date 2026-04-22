Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2019/736 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/736 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, ADAKÜRE Mahalle/Köy, Tokat Mevkii, 105 Ada, 16 Parselde kayıtlı zeytinlik. Beydağ ilçesi ana nirengi noktalarından Kaymakamlık Binasına 1400 m mesafede güneyde ve Adaküre Mahallesi muhtarlık binasına ise 1000 m mesafede kuzeyde konumludur. fiili durumda zeytinlik özelliğini korumaktadır. Taşınmaz; %14 eğimli arazi olup, organik maddeleri az, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği orta,IV. Sınıf tarım arazisidir.Batısı yol olup, diğer cepheleri komşu ve benzer parseller ile çevrilidir. Kadastral yolu vardır. Taşınmazın sulama suyu ve elektriği yoktur. Kapama meyve bahçesi (Zeytinlik) niteliğindedir.Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi :Adaküre Mah.105 Ada 16 Parsel Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 5.123,73 m²

İmar Durumu :Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.