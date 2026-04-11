Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2024/580 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tradresi üzerinden 2024/580 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Ödemiş İlçe, Akıncılar Mahallesi, 237 Ada, 71 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölümmesken. Ana taşınmaz Altı Katlı Kargir Apartmandır. Ticaret bölgesinde yer alır, zemin katı işyeri olarak inşa edilmiştir.Yapıda asansör ve doğalgaz hattı bulunmaktadır. Meskene ait15/09/1986 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Ödemiş Belediyesine 250 metre, Öğretmenevinin karşısında yer almaktadır. Mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet, kilerden oluşmaktadır. Mesken Doğu, batı cephelidir.Isıtma şekli sobalıdır. Mesken brüt alanı 135,00 m² dir.Ödemiş ilçe merkezindedir..Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi : Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:1 İç kapı No:6 Ödemiş/İzmir

Yüzölçümü : 537,50 m² ana taşınmaz

Arsa Payı : 123/2810

İmar Durumu :Bitişik nizam 6 katlıdır

Kıymeti : 1.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1)Dosyamız ipoteğinden sonraki tarihli Parafinans FaktoringA.Ş. Nin ipoteği bulunmaktadır 2)Yönetim planı 26.06.1985

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.