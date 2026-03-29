Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/6203 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6203 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Rapora konu olan taşınmaz tapu kayıtlarına göre İzmir İli Ödemiş İlçesi Pirinççi Mahallesikadastronun 177 ada 112 nolu parsel numarası ile kayıtlı 9.930,00 m² yüzölçümüne sahip Kestanelik vasıflı taşınmazdır. E-24314934-115.02.01-140579 sayılı Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir. Taşınmazın imar durumu; Onaylı imar planı dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Tarım Alanı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.Tapuda Pirinççi Mahallesi 7. Ciltte 683. Sayfada işlidir. Taşınmazın etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz, toprak yapısı bakımından kır taban arazisi, Organik maddeleri zayıf, taşlı toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VII. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Çevresi tamamen aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Taşınmazın yaklaşık iki dekarlık kısmında 27 adet kiraz, 14 adet ceviz, 2 zeytin ve 1 incir ağacının olduğu geriye kalan kısımların oldukça eğimli ve makilik (ormanlık) olduğu tespit edildi. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Pirinççi Mah, 177 Ada, 112 Parsel. Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 9.930,00 m2

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği gibidir.

Kıymeti : 1.968.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.