Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/938 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/938 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Ödemiş İlçe, BIÇAKÇI Mahallesi Yaymaz Çukuru Mevkii, 307 Ada, 9 Parselde kayıtlı "Bahçe". Etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Toprak yapısı bakımından kır taban arazisi, Organik maddeleri zayıf, taşlı toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VII. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Çevresi tamamen aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Taşınmaz kestane bahçesi olarak kullanılmaktadır. Hissesi tamdır.

Adresi : Ödemiş İlçesi Bıçakçı Mah.307 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 4.779,91 m²

İmar Durumu :Tarım alanı içerisindedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.