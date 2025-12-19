Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/661 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/661 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Umurbey Mahallesi, 761 Ada, 405 Parsel 3.kat 6 Nolu mesken.Ana taşınmaz Arsa vasfındadır. mesken 100 m² yüzölçüme sahip 152/1110 arsa paylıdır. .Bağımsız bölüm 2 oda, 1 salon, mutfak,banyo, tuvalet, hol ve balkon şeklindedir. Ayrıca ana merdivenden ulaşılan çatı arasında tek bölümden oluşan deposu ve deponun ön kısmındaterası bulunmaktadır. İki odası doğrudan ışık almamaktadır. Doğalgaz binada mevcut olup konu bağımsız bölümde yoktur. Isınma klima veya soba ile yapılmaktadır. Ana yapıdaasansör yoktur.Ana taşınmaz dört katlıdır. Her katta iki bağımsız bölüm, zeminde 1 işyeri olmaküzere toplamda 7 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Ana taşınmaz,bitişik nizam şeklinde imal edilmiştir. Konu bağımsız bölümün doğu cephesi arka bahçeye bakmakta olup diğer cepheleribitişik olması nedeniyle kapalıdır. Elektrik ve şebeke suyu ile Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık 10 yıllık bir yapıdır. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Umurbey Mahallesi Gördesli Sokak No:5 K:3 D:6 Ödemiş/İZMİR

Yüzölçümü : 295,22 m² ana taşınmaz

Arsa Payı : 152/1110

İmar Durumu : Blok nizam 4 kat konut alanında

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : KONUT İPOTEĞİ - KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı 26.09.2011

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.